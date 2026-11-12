Paraciclismo panameño es octavo de América y apunta a Los Ángeles 2028

La Selección Nacional de Paraciclismo de Panamá cerró el año en la octava posición del ranking de las Américas de la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras disputar el Campeonato Mundial de Pista en Apeldoorn, Países Bajos, ubicación que coloca al país en zona de clasificación hacia su primer cupo en esta disciplina para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.
El ascenso en el escalafón continental según información del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), responde a los puntos acumulados por los atletas durante el calendario competitivo de la temporada, el cual incluyó su participación en el Campeonato Panamericano celebrado en Indaiatuba, Brasil, los Juegos Parasuramericanos en Valledupar, Colombia, y la reciente cita mundialista en territorio neerlandés.
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En el velódromo de Apeldoorn, la representación nacional estuvo integrada por Esteban Goddard en la categoría C2, Máximo Poveda en la división C5 y la dupla de la categoría B (tándem) conformada por José Martínez junto a su piloto Joseph Samudio.
Con este cierre de campaña en el octavo peldaño regional, Panamá queda perfilado para asegurar una plaza en el ciclismo adaptado de la próxima cita paralímpica en Estados Unidos, sujeto a la confirmación oficial de las cuotas por parte de la UCI al término del proceso clasificatorio.