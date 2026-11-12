Paraciclismo panameño es octavo de América y apunta a Los Ángeles 2028

La Selección Nacional de Paraciclismo de Panamá cerró el año en la octava posición del ranking de las Américas de la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras disputar el Campeonato Mundial de Pista en Apeldoorn, Países Bajos, ubicación que coloca al país en zona de clasificación hacia su primer cupo en esta disciplina para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

El ascenso en el escalafón continental según información del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), responde a los puntos acumulados por los atletas durante el calendario competitivo de la temporada, el cual incluyó su participación en el Campeonato Panamericano celebrado en Indaiatuba, Brasil, los Juegos Parasuramericanos en Valledupar, Colombia, y la reciente cita mundialista en territorio neerlandés.