Primer podio internacional: Leandro Rivera gana medalla de bronce para Panamá en boliche juvenil

El atleta panameño Leandro Rivera conquistó la medalla de bronce en la modalidad de sencillos en bolos durante el Festival Masculino Sub-21 del Campeonato y Festival Centroamericano y del Caribe Juvenil (Concecabol) 2026, certamen que se desarrolla en Santo Domingo, República Dominicana, del 7 al 14 de noviembre.

Según detalló la Comisión Nacional de Boliche de Panamá (Cnbpma), la presea obtenida el martes 10 de noviembre constituye el primer triunfo internacional de esta generación en la categoría juvenil, resultado que marca un antecedente dentro de la participación de la delegación en territorio dominicano.