Revocan medida cautelar y dictan detención provisional para dos imputados en caso Alex Lee

Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio revocaron la medida cautelar impuesta previamente por un juez de garantías que mantenía a ambos bajo depósito domiciliario, cambiándola por detención provisional.

El empresario colonense Mahmoud Fahmir El-Haje y Yoselin Ibeth Cortez, imputados por presunto blanqueo de capitales en el caso Barrio Sur, permanecerán bajo detención provisional.

El caso guarda relación con la Junta Comunal de Barrio Sur, desde la cual se hicieron 274 transacciones bancarias hacia una cuenta de la sociedad Caribe Company, S.A., en la que El-Haje y Cortez aparecen como únicos firmantes autorizados.

Según el Ministerio Público, de los $565 mil malversados por parte de la junta comunal, $458 mil fueron transferidos a esta empresa en un período de 7 meses.

La fiscal Digna Castillo adelantó que hay una audiencia programada para solicitar la declaración de causa compleja y que en total 6 personas han sido imputadas. Entre los imputados se encuentra el exalcalde de Colón, Alex Lee.