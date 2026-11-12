Caso Red Frog: Juzgado concede un año más de investigación contra dirigentes del Suntracs

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada tendrá un año adicional para investigar a Genaro López, Saúl Méndez y otros dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), dentro del denominado caso Red Frog.

La extensión fue concedida este jueves 12 de noviembre por el Juzgado de Garantías, luego de que la Fiscalía acudiera al Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial para revertir una decisión que le había negado la prórroga de la investigación.

El proceso está relacionado con la presunta apropiación de 14 fincas ubicadas en el proyecto turístico Red Frog, en Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.