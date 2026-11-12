Caso Red Frog: Juzgado concede un año más de investigación contra dirigentes del Suntracs

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada tendrá un año adicional para investigar a Genaro López, Saúl Méndez y otros dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), dentro del denominado caso Red Frog.
La extensión fue concedida este jueves 12 de noviembre por el Juzgado de Garantías, luego de que la Fiscalía acudiera al Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial para revertir una decisión que le había negado la prórroga de la investigación.
El proceso está relacionado con la presunta apropiación de 14 fincas ubicadas en el proyecto turístico Red Frog, en Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.
La Fiscalía había solicitado la extensión del plazo de investigación el pasado 14 de mayo. Sin embargo, un juzgado de garantías rechazó la petición.
Ante esa decisión, el Ministerio Público presentó un amparo de garantías constitucionales ante el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.
El tribunal concedió el amparo mediante un fallo del 28 de septiembre, con el que revocó la decisión que había negado la prórroga y permitió que la solicitud volviera a ser evaluada.
Con este nuevo pronunciamiento, el Juzgado de Garantías concedió a la Fiscalía el año adicional para continuar las diligencias relacionadas con el caso.
La investigación involucra a dirigentes del Suntracs, entre ellos Genaro López y Saúl Méndez, por la presunta apropiación de 14 fincas vinculadas al proyecto turístico Red Frog, ubicado en Isla Bastimentos, Bocas del Toro.
Con la prórroga concedida, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada dispondrá de 12 meses adicionales para continuar con las investigaciones y desarrollar las diligencias correspondientes.