Triunfo vital: Panamá vence a Nicaragua 4-0 en el Mundial de béisbol Sub-23

La Selección Nacional de Béisbol de Panamá derrotó este jueves 12 de noviembre por blanqueada 4-0 a Nicaragua en el estadio Roberto Clemente de Masaya, en el Mundial Sub-23 de la disciplina, para igualar su marca a 2-2 y mantener opciones de clasificar a la Súper Ronda. El ataque panameño inauguró el marcador en suelo nicaragüense en la segunda entrada con una carrera anotada por Marcelino Alonso, amplió la ventaja en el quinto episodio mediante dos anotaciones impulsadas por el veragüense Edwin Hidalgo y sentenció el resultado en la parte baja del sexto episodio con una carrera de Eduardo Tait.

En este encuentro Jorge Quiel lanzó la ruta completa y recibió la distinción como el jugador más valioso por parte del equipo istmeño. Con este resultado, Panamá empata en la tabla de posiciones del grupo A con China Taipéi, Nicaragua y Puerto Rico, todos con registro de dos victorias y dos derrotas, mientras que Australia lidera la llave con récord de 3-1 a falta de disputarse los tres cupos disponibles para avanzar a la siguiente fase del torneo mundialista.

El camino de Panamá en la ronda regular

Previamente en la fase de grupos del certamen que se disputa en territorio nicaragüense, la novena nacional inició su participación con una derrota frente a Puerto Rico, pero se recuperó en su segunda presentación tras imponerse 11 carreras por 3 ante República Checa para sumar su primer triunfo en el torneo.

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