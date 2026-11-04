Oficial: Selección de Béisbol Sub-23 está lista para el Mundial en Nicaragua

La Selección Nacional de Béisbol Sub-23 de Panamá arribó este miércoles 4 de noviembre a Managua, Nicaragua, para disputar el Campeonato Mundial de la categoría, certamen que reunirá a 12 selecciones divididas en dos grupos a lo largo de tres coliseos, sgún informó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).
El director técnico de la escuadra canalera, Aníbal Reluz, confirmó las aspiraciones de la delegación al señalar antes del viaje que el objetivo principal es alcanzar una posición en el podio tras el proceso de preparación del plantel.
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Por su parte, Reluz logró la clasificación al torneo internacional tras coronarse de forma invicta en el torneo Premundial celebrado en Panamá Oeste.
El conjunto panameño quedó concentrado en la capital nicaragüense previo a su debut en la competencia, programado para la mañana de este viernes 6 de noviembre frente al equipo de Puerto Rico.
Para este encuentro inicial, el cuerpo técnico asignó la apertura del compromiso al lanzador derecho chiricano Andrés Silvera.
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