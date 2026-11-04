Oficial: Selección de Béisbol Sub-23 está lista para el Mundial en Nicaragua

La Selección Nacional de Béisbol Sub-23 de Panamá arribó este miércoles 4 de noviembre a Managua, Nicaragua, para disputar el Campeonato Mundial de la categoría, certamen que reunirá a 12 selecciones divididas en dos grupos a lo largo de tres coliseos, sgún informó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

El director técnico de la escuadra canalera, Aníbal Reluz, confirmó las aspiraciones de la delegación al señalar antes del viaje que el objetivo principal es alcanzar una posición en el podio tras el proceso de preparación del plantel.