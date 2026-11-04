Lo que pasó en Panamá y el mundo este miércoles 4 de noviembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este miércoles 4 de noviembre por acontecimientos políticos, educativos, judiciales y deportivos, además de los actos conmemorativos por el Día de los Símbolos Patrios.

-El presidente José Raúl Mulino encabezó en la ciudad capital los actos protocolares por esta fecha, en la que el país rinde homenaje a sus símbolos nacionales.

-Panamá planteó ampliar la cooperación de la Comunidad Iberoamericana hacia países de África, Asia y el Caribe. La propuesta fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, durante un diálogo político de alto nivel celebrado en Madrid, España. La iniciativa busca fortalecer alianzas en áreas como inversión, tecnología, infraestructura y desarrollo económico.

-El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que la mayoría de los centros educativos oficiales que necesitan reparaciones estarían habilitados para marzo de 2027. Esto forma parte de los trabajos de evaluación y rehabilitación que se adelantan en distintas instalaciones escolares del país.

-Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre de 44 años, señalado por su presunta vinculación con la muerte de su tío, de 67 años. El hecho ocurrió el pasado 2 de noviembre en el sector de Dulce Hogar, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

-El presidente Mulino descartó, por ahora, convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, al considerar que no existen temas en la agenda que ameriten una convocatoria fuera del periodo ordinario.

-La selección de Panamá ya definió a sus 25 jugadores para enfrentar a Curazao en la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, en busca de avanzar a la siguiente fase del torneo.