Fiestas patrias: Mulino participará en los actos protocolares del 3, 4 y 5 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participará en los actos protocolares del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá, así como en las ceremonias del 5 de noviembre en la provincia de Colón, según la información suministrada sobre su agenda. Las conmemoraciones de este año se desarrollan en un contexto marcado por el terremoto del pasado 9 de octubre, que provocó daños en distintas zonas del país y afectó a numerosas familias. Como parte de las medidas anunciadas para las celebraciones en la capital, Mulino confirmó la suspensión de las tradicionales dianas del 3 de noviembre en el Palacio de las Garzas. Sin embargo, los actos protocolares y los desfiles patrios se mantienen en el calendario.

¿Cuál será la agenda del 3 de noviembre?

Panamá conmemorará este martes el aniversario 123 de la separación de Colombia, proclamada el 3 de noviembre de 1903. De acuerdo con el programa protocolar del Ministerio de Relaciones Exteriores, las actividades incluyen la izada del Pabellón Nacional por parte del presidente Mulino, la entrega de la bandera al abanderado oficial, Ricardo Gago Salinero, y la interpretación del Himno Nacional. Posteriormente, se celebrará un Te Deum en la Basílica Catedral Santa María la Antigua, seguido de una sesión solemne del Consejo Municipal de Panamá en el Palacio Municipal Demetrio H. Brid. La agenda contempla la lectura del Acta de la Independencia del Istmo y las intervenciones de autoridades municipales, antes del inicio de los desfiles patrios.

Desfiles con un mensaje de solidaridad

Los desfiles del 3 y 4 de noviembre se desarrollarán en las rutas tradicionales de la ciudad de Panamá, que comprenden el Casco Antiguo y la vía España. En las actividades participarán delegaciones estudiantiles, bandas independientes y agrupaciones cívicas, en una celebración que este año estará marcada por un llamado a la solidaridad con las familias afectadas por el terremoto. El 4 de noviembre se conmemora el Día de los Símbolos Patrios, una fecha dedicada a honrar los emblemas nacionales.

Mulino también asistirá a los actos del 5 de noviembre en Colón