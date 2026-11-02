Órdoñez se desmarca del caso del entrenador detenido por presunto abuso sexual de menores

El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, aseguró que Fernando González Ramírez, el panameño de 32 años detenido en República Dominicana por acusaciones de presunto abuso sexual en menores en Estados Unidos, nunca trabajó oficialmente en la institución. En una entrevista con Telemetro Reporta, Ordóñez explicó que conoció a González a finales de 2024, cuando este acudió a su despacho para presentar una propuesta de un campeonato de cuadrangulares de béisbol en el estadio Mariano Rivera, en La Chorrera. Según el funcionario, González se presentó como un representante de una empresa de agentes deportivos y posteriormente mantuvo acercamientos con Pandeportes para proponer campamentos, showcases y actividades relacionadas con el béisbol. Ordóñez reconoció que la institución consideró su experiencia en ese deporte, pero aclaró que nunca fue contratado como funcionario. “Evidentemente, por su conocimiento beisbolístico lo consideramos”, expresó el director, quien agregó que la decisión de terminar cualquier vínculo se tomó después de que surgieran comentarios sobre posibles casos de abuso de menores y pedofilia.

Pandeportes consultó al Consejo de Seguridad Nacional

Ordóñez explicó que, al conocer los señalamientos, realizó consultas ante el Consejo de Seguridad Nacional. Según su relato, recibió información de que González tenía procesos pendientes en el estado de Tennessee, aunque no una condena en firme. El director indicó que llamó a González a su oficina para confrontarlo sobre la información. De acuerdo con su versión, el panameño le habló de asuntos personales relacionados con su salud mental y de un altercado, pero negó que estuvieran vinculados con abusos a menores. “Yo hice la tarea con el Consejo de Seguridad Nacional y, al final, tomamos la decisión de cortar cualquier vínculo en ese momento mientras no se estableciera o no se aclarara toda la situación”, afirmó. Ordóñez señaló que esa decisión se tomó hace más de nueve meses, antes de que se conociera la detención de González en República Dominicana.

El reconocimiento público en 2025

Las declaraciones del director se producen después de que, el 12 de noviembre de 2025, reconociera públicamente a González durante una conferencia de prensa relacionada con la postergación de la Copa América de Béisbol en Panamá. En aquella ocasión, Ordóñez destacó su experiencia y apoyo a la institución. “Hay mucha gente buena que nos apoya desinteresadamente. Ahí estoy viendo a una persona, Fernando González, a quien quiero reconocer. Se dirán muchas cosas, pero Fernando es una persona que desde el día que nos conocimos nos ha aportado su experiencia, apoyo, ayuda, en todos estos temas”, expresó entonces. Este reconocimiento había generado preguntas sobre la naturaleza de la relación entre González y Pandeportes, que ahora el director describe como acercamientos y colaboraciones en iniciativas deportivas, sin que existiera una vinculación laboral oficial.

Ordóñez plantea reforzar los filtros en el deporte