Panamá debuta en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

La delegación de Panamá completó este lunes 2 de noviembre su primera jornada de competencias en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con la derrota de la selección masculina sub-17 de futsal 0-5 ante Afganistán y la participación de la judoca Julieta Escobar en la categoría de -52 kilogramos, acción con la que el país inició oficialmente su recorrido en la cita olímpica juvenil en Senegal. En el torneo de futsal, el elenco nacional cayó en la primera fecha del Grupo A frente a un conjunto afgano que aprovechó sus opciones en el ataque para sellar el triunfo.

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En el tatami, Escobar abrió la actuación del Team Panamá en la jornada matutina al derrotar por Ippon (máxima puntuación que se puede conseguir en las artes marciales japonesas como el judo) en seis segundos a Deann Walton, de Barbados, en la ronda de octavos de final. Posteriormente, la atleta nacional cedió en los cuartos de final ante la eslovaca Vivien Vadovicova, lo que envió su participación a la fase de repechaje, donde cayó en tiempo extra mediante la regla de Golden Score (el combate termina en cuanto uno de los contendientes anota cualquier punto técnico) ante la gambiana Jobe Alima para finalizar su recorrido en el certamen internacional.

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“Mi experiencia hoy fue buena pero triste”, declaró la judoca panameña para el Comité Olímpico de Panamá (COP) después del combate. Sin embargo, destacó que puedo hacerle frente a “competidoras muy buenas” y dijo que todavía puede alcanzar más objetivos si perfecciona su potencial, por lo que seguirá preparandóse para próximas competencias.

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