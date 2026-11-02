Autoridad Marítima activa operativo para vigilar el transporte marítimo durante las Fiestas Patrias

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) desplegará a 143 colaboradores en distintos puntos del país como parte del operativo de seguridad marítima por las Fiestas Patrias, que se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre.
El personal estará ubicado en puertos, muelles y atracaderos de diferentes provincias y comarcas, con el objetivo de mantener el orden en la navegación y prevenir accidentes durante el traslado de pasajeros por vía marítima en los días de asueto.
Entre las áreas que estarán bajo vigilancia se encuentran Panamá, Bocas del Toro, Los Santos, Colón, Darién, Veraguas, Chiriquí, Coclé y Guna Yala. Algunos de los puntos incluidos son Puerto Taboga, Puerto Coquira, Almirante, Portobelo, Puerto La Palma, Puerto Mutis, Puerto Pedregal, Puerto Aguadulce, Obaldía y La Miel.
Durante las inspecciones, los funcionarios verificarán que las embarcaciones cuenten con sus equipos de salvamento, que los pasajeros utilicen chalecos salvavidas y que se respete la capacidad autorizada de cada nave. También revisarán que los operadores tengan la documentación reglamentaria para prestar el servicio de transporte acuático.
Como referencia, durante el operativo de Fiestas Patrias de 2025 se registró el movimiento de 59,640 pasajeros y el zarpe de 6,038 embarcaciones en las áreas cubiertas por la institución.
La sede principal de coordinación estará en Puerto Aguadulce. Para consultas o atención directa, la AMP habilitó los teléfonos 906-0238 y 906-0239.
La entidad también recordó que las líneas de emergencia disponibles las 24 horas son el 911, el 104 de la Policía Nacional y el 103 del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
La AMP pidió a capitanes, pescadores y usuarios del transporte marítimo seguir las indicaciones de los inspectores y de los estamentos de seguridad durante las celebraciones patrias.
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