La OMC redefine la ayuda para el comercio mundial tras 20 años de impacto

En el marco del 20.º aniversario de la Iniciativa de Ayuda para el Comercio, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) adoptaron el pasado 30 de octubre una declaración que redefine este programa bajo el lema: “Ayuda para el Comercio: alianzas para el comercio y el desarrollo”.
La adopción se concretó durante la reunión del Comité de Comercio y Desarrollo, evento que marcó la clausura del 10.º Examen Mundial de la Ayuda para el Comercio, celebrado a lo largo de dos jornadas en la sede de la OMC en Ginebra, informó el organismo.
El documento destaca el papel crucial de la asistencia técnica y la creación de capacidades para facilitar la aplicación de las normas del organismo e integrar de manera efectiva a las economías en desarrollo —especialmente a los países menos adelantados (PMA)— en el comercio internacional.
Asimismo, reconoce la transformación del panorama de la cooperación internacional y subraya la urgencia de captar y escalar recursos mediante la cooperación comercial.
Para ello, se plantea el aprovechamiento de donaciones, créditos preferenciales y esquemas de financiación combinada (blended finance) que potencien alianzas estratégicas con el sector privado.
“Este es un ejemplo de cómo estamos trabajando para renovar la OMC, paso a paso”, afirmó Ngozi Okonjo-Iweala, directora General de la OMC, en un comunicado de la organización, al celebrar el acuerdo.
En los últimos 20 años, la comunidad internacional ha contribuido a movilizar cerca de $800,000 millones para apoyar el desarrollo del comercio y elevar el nivel de vida en las economías en desarrollo, incluidos los países menos adelantados, a través de la Ayuda para el Comercio.
“Los miembros hicieron posible esta declaración. El reto ahora es convertirla en realidad: trabajar juntos para impulsar mucho más el crecimiento y el desarrollo a nivel mundial. Así pues, llevemos el espíritu de hoy más allá de esta sala, hacia mayores oportunidades que la gente pueda ver y aprovechar”, afirmó.
Por su parte, el embajador peruano Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, presidente del Comité de Comercio y Desarrollo, enfatizó: “Esta declaración es el resultado del compromiso activo de todos los miembros. El liderazgo de Australia y Barbados ha sido ejemplar”.
Durante la sesión, los miembros analizaron también una propuesta de la India focalizada en el fortalecimiento de capacidades comerciales. El documento indio resaltó sus iniciativas de cooperación Sur-Sur y triangular, destacando el Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC), mediante el cual se ha capacitado a más de 80,000 participantes.
En el cierre de las jornadas, la Presidencia instó a las delegaciones a mantener la dinámica de trabajo para consolidar alianzas más sólidas que amplíen las oportunidades comerciales a escala global. “Los debates de los últimos dos días demuestran lo que se puede lograr con un apoyo sostenido y también nos recuerdan cuánto queda por hacer”, concluyó.
La Revisión Global de la Ayuda para el Comercio de 2026 se celebró en la sede de la OMC en Ginebra y reunió a profesionales del comercio y el desarrollo, entre ellos ministros, jefes de organizaciones internacionales y expertos.
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