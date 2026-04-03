Panamá y la OMC: Alianza clave para asegurar el flujo de suministros globales

La República de Panamá reafirmó su compromiso con la resiliencia de las cadenas de suministro globales al sumarse a la declaración conjunta surgida en el marco de la Conferencia Ministerial 14 de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con otros participantes del Future of Investment and Trade (FIT) Partnership.

La declaración, apoyada además por Costa Rica, Islandia, Liechtenstein, Nueva Zelandia, Noruega, Rwanda, Singapur, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, reconoce los riesgos significativos de disrupción en las cadenas de suministro internacionales, particularmente en sectores estratégicos como el petróleo, el gas, los productos petroquímicos y bienes esenciales, derivados de la situación en el Estrecho de Ormuz, explicó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de un comunicado.

En este contexto, dijo el MICI, Panamá y los demás miembros del FIT Partnership reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación y coordinación para identificar y mitigar riesgos actuales o inminentes que puedan afectar el comercio internacional, en línea con la Declaración sobre Resiliencia de las Cadenas de Suministro adoptada en Singapur el 18 de noviembre de 2025.

Asimismo, los países participantes destacaron la importancia de mantener cadenas de suministro abiertas, diversificadas, transparentes, competitivas y resilientes. En particular, subrayaron la necesidad de garantizar el flujo continuo de bienes esenciales y suministros energéticos a través de rutas terrestres, aéreas y marítimas.

La declaración también enfatiza la importancia de evitar la adopción de medidas limitantes al comercio, tales como restricciones a la exportación, aranceles y barreras no arancelarias, así como de avanzar, cuando sea apropiado, en la eliminación de las restricciones existentes sobre bienes esenciales. Finalmente, los países reafirmaron su determinación de trabajar conjuntamente y con otros socios comerciales para asegurar que el comercio internacional continúe fluyendo sin obstáculos, y que infraestructuras críticas —incluyendo rutas terrestres, puertos y transporte aéreo— permanezcan operativas, contribuyendo así a la estabilidad y el buen funcionamiento de las cadenas de suministro a nivel global.