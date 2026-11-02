Cooperativa de Bocas del Toro busca duplicar exportaciones de cacao europeo

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) gestionó la comercialización internacional de 75 toneladas de cacao producidas por la Cooperativa de Servicios Múltiples Cacao Bocatoreña (Cocabo, R.L.), destinadas a compradores en Suiza, Alemania y Francia. La institución proyecta duplicar las ventas de este grano hacia el mercado europeo y Estados Unidos.

Julio Moltó Ministro de Comercio e Industrias Nuestro propósito es concretar resultados tangibles en empleo e inversión para las familias trabajadoras”.

La operación beneficia a más de 1,500 familias de productores rurales e indígenas en la provincia de Bocas del Toro. Este grupo cultiva 3,185 hectáreas, con una producción anual estimada en 350 toneladas métricas del producto. Las gestiones institucionales permitieron a la cooperativa concretar envíos a Suiza y mantener negociaciones abiertas para despachar lotes adicionales de entre 25 y 50 toneladas métricas hacia Europa. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que la gestión busca generar resultados en empleo e inversión para las familias productoras, mediante la creación de condiciones para colocar la oferta nacional en mercados internacionales.

Cacao exportado Toneladas de cacao 75 La exportación representan únicamente el 21.4% de la producción total anual de la cooperativa (350 toneladas), dejando el 78.6% restante sujeto a comercialización local o intermediación tradicional.