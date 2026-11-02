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Economía

Cooperativa de Bocas del Toro busca duplicar exportaciones de cacao europeo

Plantaciones de cacao ocupan 3,185 hectáreas en la provincia comarcal.
Plantaciones de cacao ocupan 3,185 hectáreas en la provincia comarcal. Cedida | MICI
Por
Mileika Lasso
  • 02/11/2026 13:40
El Ministerio de Comercio e Industrias facilita venta de 75 toneladas de cacao de Bocas del Toro a Suiza, Alemania y Francia, impactando a 1,500 familias

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) gestionó la comercialización internacional de 75 toneladas de cacao producidas por la Cooperativa de Servicios Múltiples Cacao Bocatoreña (Cocabo, R.L.), destinadas a compradores en Suiza, Alemania y Francia. La institución proyecta duplicar las ventas de este grano hacia el mercado europeo y Estados Unidos.

Julio Moltó
Ministro de Comercio e Industrias
Nuestro propósito es concretar resultados tangibles en empleo e inversión para las familias trabajadoras”.

La operación beneficia a más de 1,500 familias de productores rurales e indígenas en la provincia de Bocas del Toro. Este grupo cultiva 3,185 hectáreas, con una producción anual estimada en 350 toneladas métricas del producto.

Las gestiones institucionales permitieron a la cooperativa concretar envíos a Suiza y mantener negociaciones abiertas para despachar lotes adicionales de entre 25 y 50 toneladas métricas hacia Europa.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que la gestión busca generar resultados en empleo e inversión para las familias productoras, mediante la creación de condiciones para colocar la oferta nacional en mercados internacionales.

Cacao exportado
Toneladas de cacao
75
La exportación representan únicamente el 21.4% de la producción total anual de la cooperativa (350 toneladas), dejando el 78.6% restante sujeto a comercialización local o intermediación tradicional.

Por su parte, el gerente general de Cocabo, R.L., Manuel Palacios, señaló que la participación en plataformas de promoción internacional facilitadas por el MICI permitió establecer contactos directos con compradores europeos. Según el vocero, esta relación comercial fortalece la competitividad del sector frente a las exigencias del comercio exterior.

El MICI mantiene programas de asesoría, gestión de trámites y acompañamiento técnico para respaldar a las empresas locales en el proceso de exportación, con el objetivo de incrementar el valor agregado de la producción agrícola comarcal y regional.

La cifra exportada representa el 21.4% de la capacidad de cosecha anual reportada por la cooperativa bocatoreña. El cumplimiento de los volúmenes proyectados dependerá de la continuidad en las negociaciones comerciales y la capacidad logística para sostener los estándares requeridos por los importadores en Europa y Estados Unidos.

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