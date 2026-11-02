Aprueban $16.2 millones en contratación directa para la Línea 3

El contrato asigna a la empresa privada la responsabilidad de ejecutar los servicios de gerencia de proyecto , la coordinación de interfaces y la asistencia técnica de la obra. El grupo beneficiado está integrado por las firmas Nippon Koei Co., Ltd, Nippon Koei Latin America-Caribbean Co., Ltd y Nippon Koei Lac, Inc .

La falta de certeza sobre las condiciones del tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá al momento de adjudicar la supervisión inicial volvió a pasar factura a las finanzas estatales. El Consejo de Gabinete aprobó este lunes 2 de noviembre el proyecto de resolución 145-26, que autoriza a la empresa estatal Metro de Panamá S.A. a contratar por procedimiento excepcional al Consorcio PMTS Línea 3 por un monto exacto de $16,223,996.07 .

Según la información sustentada por la Presidencia de la República, cuando se firmó el contrato original N.° MPSA-19-2022 no se disponían de la claridad requerida sobre las variables técnicas y las especificaciones finales del tramo subterráneo. A pesar de esa limitación en los estudios previos, la administración estatal fijó una fecha de terminación estimada de los servicios de gerencia para enero de 2027.

Sin embargo, los ajustes técnicos y la redefinición del plan operativo obligaron a alterar la vigencia contractual. El 12 de octubre de 2026, la entidad autorizó la reducción del plazo de ejecución del contrato suscrito en 2022, adelantando su finalización al 31 de julio de 2026. La decisión dejó al proyecto sin servicios de gerencia e ingeniería técnica a partir de agosto de 2026, lo que sirvió de justificación para impulsar el nuevo procedimiento excepcional ante la mesa del Gabinete.

Para subsanar el vacío en la administración del proyecto, el Metro de Panamá autorizó a su director general, César A. Pinzón M. a gestionar la contratación directa. La nueva relación comercial tendrá un período de vigencia de 37 meses. Del total del plazo, 35 meses corresponden a la ejecución directa de la asistencia técnica —del 1 de agosto de 2026 al 30 de junio de 2029— y dos meses adicionales están destinados al proceso de liquidación del contrato.

La Línea 3 del Metro representa una de las infraestructuras de transporte más complejas del país, concebida para movilizar a miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste. La incorporación del túnel soterrado para cruzar el Canal de Panamá generó cambios operacionales y un reajuste de la planificación original.