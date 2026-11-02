Cristina Kirchner no descarta volver a competir por la Presidencia de Argentina en 2027

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) no descartó este lunes 2 de noviembre una candidatura presidencial para las elecciones de 2027, según dejó entrever en una entrevista concedida al diario estadounidense The Washington Post desde su apartamento, donde cumple arresto domiciliario, en la calle San José, en Buenos Aires.

Sin embargo, como reconoce la exmandataria, la posibilidad de concurrir a esos comicios en representación del peronismo dependería del levantamiento de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta medida forma parte de la sentencia dictada en su contra por la justicia argentina en la denominada Causa Vialidad, en la que fue condenada por irregularidades en la adjudicación de contratos de obras públicas.

Fernández de Kirchner tiene sus esperanzas depositadas en el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que, aunque no será vinculante, podría plantear cuestionamientos sobre el proceso judicial contra la expresidenta. Sin embargo, uno de sus abogados, el brasileño Rafael Valim, no cree que Argentina incurra en desacato ante el eventual dictamen de este organismo de la ONU.