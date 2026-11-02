Cristina Kirchner no descarta volver a competir por la Presidencia de Argentina en 2027

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) no descartó este lunes 2 de noviembre una candidatura presidencial para las elecciones de 2027, según dejó entrever en una entrevista concedida al diario estadounidense The Washington Post desde su apartamento, donde cumple arresto domiciliario, en la calle San José, en Buenos Aires.
Sin embargo, como reconoce la exmandataria, la posibilidad de concurrir a esos comicios en representación del peronismo dependería del levantamiento de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta medida forma parte de la sentencia dictada en su contra por la justicia argentina en la denominada Causa Vialidad, en la que fue condenada por irregularidades en la adjudicación de contratos de obras públicas.
Fernández de Kirchner tiene sus esperanzas depositadas en el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que, aunque no será vinculante, podría plantear cuestionamientos sobre el proceso judicial contra la expresidenta. Sin embargo, uno de sus abogados, el brasileño Rafael Valim, no cree que Argentina incurra en desacato ante el eventual dictamen de este organismo de la ONU.
“Dada la tradición argentina en materia de derechos humanos y la apertura de su sistema jurídico a las decisiones internacionales en este ámbito, veo una posibilidad mucho mayor de cumplimiento, incluso en el caso de Cristina, a pesar de que se trata de un sistema que busca perseguirla”, aseguró.
Por su parte, la expresidenta argentina ratificó su inocencia. “Dígame dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”, alegó.
En otro sentido, la exmandataria aseguró que la ira antisistema que llevó al poder al actual presidente Javier Milei terminará volviéndose en su contra, debido a una gestión marcada por una pobreza del 40 % y una inflación anual del 211 %. “Ahora muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un Gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente”, describió Fernández de Kirchner.
Asimismo, vaticinó una derrota del presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones de medio mandato y abogó por una izquierda capaz de presentar alternativas económicas realistas para abordar los problemas que más preocupan a los ciudadanos, como el alto costo de la vida.
Además, relató que ocupa su tiempo durante el arresto domiciliario haciendo ejercicio, estudiando inglés y chino, y siguiendo la actualidad de Argentina y del panorama internacional.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...