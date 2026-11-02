¿Habrá inversión de carriles hacia el interior? Esto dice la Policía del Tránsito

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional mantendrá operativos de vigilancia y control en las principales carreteras del país, ante el desplazamiento de conductores hacia el interior durante estos días.

El teniente José Sánchez, de la DNOT, explicó en una entrevista a Telemetro Reporta que se contará con unidades policiales desplegadas a nivel nacional para supervisar el tránsito, regular la circulación y salvaguardar la seguridad de los conductores.

Sobre la posibilidad de implementar inversiones de carriles, el oficial indicó que estas medidas se activarán de acuerdo con el comportamiento del flujo vehicular y las necesidades que se presenten en las vías.