¿Habrá inversión de carriles hacia el interior? Esto dice la Policía del Tránsito

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional mantendrá operativos de vigilancia y control en las principales carreteras del país, ante el desplazamiento de conductores hacia el interior durante estos días.
El teniente José Sánchez, de la DNOT, explicó en una entrevista a Telemetro Reporta que se contará con unidades policiales desplegadas a nivel nacional para supervisar el tránsito, regular la circulación y salvaguardar la seguridad de los conductores.
Sobre la posibilidad de implementar inversiones de carriles, el oficial indicó que estas medidas se activarán de acuerdo con el comportamiento del flujo vehicular y las necesidades que se presenten en las vías.
Hasta el momento, el aforo vehicular supera los 53 mil vehículos, por lo que las autoridades mantendrán el monitoreo de las carreteras para determinar si es necesario aplicar cambios en la circulación.
La Policía Nacional recomendó a los conductores manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las señales de tránsito, con el propósito de prevenir accidentes durante los desplazamientos.
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