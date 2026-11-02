Director de la Policía da detalles sobre asalto por encapuchados en San Francisco

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, compartió este lunes 11 de noviembre detalles sobre el caso de un robo en San Francisco, dónde encapuchados asaltaron y golpearon a tres personas antes de darse a la fuga.

“Teníamos casi más de un año de no tener una situación similar con lo que le denominamos la Banda Gourmet que se dedicaba a robar establecimientos. Esto fue un caso lamentable de tres muchachos que se dio”, manifestó Fernández.

El director no confirmó si ya se han hecho aprehensiones por este caso, pero adelantó que sí se mantienen operativos y ya se han llevado elementos ante el Ministerio Público.

“El día de ayer se dio una operatividad, dimos con bastante información que está en el Ministerio Público y en las carpetas. Nosotros vamos a ser enérgicos con este tipo de situaciones, lamentablemente tuvimos este asalto, más allá de la pérdida de tres celulares y una laptop, es el hecho como se dio, a la hora como se dio y tenemos que continuar fortaleciendo la Policía Nacional con más unidades y con más tecnología que lo que estamos apostando para poder que este tipo de situación no se dé”, afirmó el director de la Policía.

Fernández hizo un llamado a la comunidad para que reporte a tiempo el delito y facilite a las autoridades dar una respuesta rápida. “La comunidad es pieza clave en el resultado de lo que tengamos a favor de toda la comunidad”, resaltó.

A través de redes sociales se compartió el video del asalto, dónde se observa cómo las víctimas se encuentran en el suelo, tratando de calmar a los asaltantes mientras son golpeados repetidas veces. Los criminales les quitan los celulares, se llevan la computadora y huyen en un carro blanco.

“Este carro ya estaba dando vueltas por otros lados, había sido perfilado por otros, pero nosotros recibimos la llamada después de que se dio el hecho”, reveló el director de la Policía. “Como Policía Nacional, no diremos lo que corresponde para bien o para mal de nuestras operaciones y vamos a continuar siendo enérgicos,” concluyó.