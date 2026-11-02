Detectan nuevo caso de malaria en Los Santos; paciente viajó a campamento en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este lunes 2 de noviembre sobre la detección de un nuevo caso de malaria en la provincia de Los Santos. Se trata de una mujer de 30 años, residente en Isla Cañas, quien habría adquirido la enfermedad durante su participación en un campamento de capacitación para guardabosques en Camino de Cruces, provincia de Panamá.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, la paciente permaneció fuera de su comunidad entre el 4 y el 29 de octubre, luego de viajar al campamento antes del sismo que afectó al país.

La investigación epidemiológica determinó que el contagio ocurrió durante su participación en esta actividad, por lo que las autoridades sanitarias no atribuyen el caso a una transmisión local en Isla Cañas.