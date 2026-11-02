Detectan nuevo caso de malaria en Los Santos; paciente viajó a campamento en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este lunes 2 de noviembre sobre la detección de un nuevo caso de malaria en la provincia de Los Santos. Se trata de una mujer de 30 años, residente en Isla Cañas, quien habría adquirido la enfermedad durante su participación en un campamento de capacitación para guardabosques en Camino de Cruces, provincia de Panamá.
De acuerdo con el comunicado de la entidad, la paciente permaneció fuera de su comunidad entre el 4 y el 29 de octubre, luego de viajar al campamento antes del sismo que afectó al país.
La investigación epidemiológica determinó que el contagio ocurrió durante su participación en esta actividad, por lo que las autoridades sanitarias no atribuyen el caso a una transmisión local en Isla Cañas.
Tras la detección, personal de Control de Vectores se trasladó al área de residencia de la paciente para desarrollar acciones de bloqueo epidemiológico y control vectorial.
Estas medidas buscan prevenir la aparición de nuevos casos y evitar una posible transmisión local de la enfermedad.
Con este diagnóstico, Los Santos registra tres casos de malaria. Según el Minsa, ninguno está asociado a transmisión local en la provincia.
La malaria es una enfermedad parasitaria que se transmite mediante la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles infectados.
Entre sus síntomas se encuentran fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza y malestar general. Ante la presencia de estas señales, especialmente después de visitar zonas donde circula la enfermedad, se recomienda acudir a una instalación de salud para recibir evaluación y tratamiento oportunos.
El Minsa indicó que mantiene la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de este caso, además de las acciones de prevención y control correspondientes.
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