Duelo de panas en Champions League: Andrade, Blackman y ‘Fulo’ Martínez hacen historia en Europa

En este mes de la patria, desde Europa, tres panameños honrarán al país jugando en la competición más importante del viejo continente a nivel de clubes. Andrés Andrade con el LASK, Cristian ‘Fulo’ Martínez y César Blackman con el Slovan Bratislava se enfrentarán en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027.

Este será un duelo inédito en toda la historia del fútbol nacional, así como también dentro del torneo en la que por primera vez dos o más panameños se enfrentarán entre sí. Pase lo que pase en el compromiso, este partido será importante para sus respectivos equipos, ya que el LASK apenas ha sumado un triunfo (2-3 ante el Sporting Portugal), mientras que el Slovan Bratislava es colista del torneo con cero unidades.

En las últimas temporadas se ha vuelto habitual ver a panameños en disputando la Champions League, sin embargo será por primera vez que dos ‘panas’ se vean como rivales en este certamen el cual es calificado como uno de los más importantes de este deporte.

Anteriormente se había visto al propio Blackman y Amir Murillo jugando este torneo, pero para este año son hasta tres los que están disputando el certamen y como si fuese obra del destino, este trío lo hará dentro del campo de juego, esta vez en casa del LASK austriaco.

Tanto Andrade, Blackman y ‘Fulo’ Martínez están completamente contrastados en sus clubes, uno más que otros, pero los tres son figuras importantes en su posición para sus respectivos clubes.

Con Andrade, quizás sea uno de los más casos que más llama la atención. El zaguero de 27 años saltó como capitán en el partido en el que se enfrentó el LASK y el Liverpool. El internacional con Panamá se convirtió en el primer panameño en saltar con la banda de capitán en un partido de la Champions League.

En esta segunda etapa que está viviendo en el LASK, tras su año y medio en el Arminia Bielefeld de Alemania, se ha convertido en una piza fundamental para su equipo. Tan solo en esta campaña, ha disputado 18 partidos repartidos en tres competiciones, en los que ha anotado tres goles y repartido dos asistencias.

A pesar de partido tan importante que tiene por delante contra el Slovan Bratislava, el panameño viene de jugar los 90 minutos con su equipo ante el WSG Tirol el pasado sábado 31 de octubre.

Slovan Bratislava, a salir del sótano La consigna para el equipo eslovaco dirigido por Yaya Touré será conseguir, como mínimo su primer punto en este torneo. Esta es la segunda participación del Slovan en la Champions, sin embargo en 11 cotejos disputados nunca han podido sumar alguna unidad.

Frente al LASK tendrán esta oportunidad de oro para cambiar la dinámica, partido en el que seguramente verán acción los panameños ‘Fulo’ Martínez y Blackman.

Ambos jugadores llegaran descansados para este compromiso ya que jugaron pocos minutos el pasado sábado 31 de octubre ante el Zeleziarne Podbrezová. Tanto ‘Fulo’ Martínez como Blackman arrancaron en el banquillo y no fue hasta el segundo tiempo cuando ambos ingresaron. El primero jugó 16 minutos, mientras que el segundo tan solo cuatro.

En el caso de ‘Fulo’ Martínez, en los últimos partidos ha estado alternando el banquillo con el equipo titular. En los últimos cinco compromisos apenas suma una titularidad y ha disputado en total 115 minutos entre la liga y la Champions League. Sin embargo, su descanso en el último partido invita a pensar que podría ver una cantidad considerable de minutos ante el LASK.

Por último, Blackman si es un titular contrastado con Yaya Touré, en los que apenas se ha ausentado del 11 titular en tres partidos en toda la temporada.