Andrade sale como capitán, ‘Fulo’ Martínez y Blackman ven minutos en otra noche de Champions League

Regresaron las noches mágicas de la UEFA Champions League. Andrés Andrade, con el LASK, Cristian ‘Fulo’ Martínez y César Blackman con el LASK, vieron acción en esta segunda fecha del torneo europeo.

Iniciando por Andrade, el zaguero del LASK se convirtió en el primer panameño en salir como capitán en un partido de Champions League en el partido frente al Liverpool. El panameño es el segundo capitán del equipo austriaco y ante la ausencia de Sascha Horvath, Andrade se encargó de liderar a su equipo ante los ingleses.

Por mala fortuna del panameño y del LASK, sufrieron la goleada de 3-6 contra el Liverpool. Andrade se vio directamente involucrado en una de las anotaciones, aunque sus números individuales evidenció que tuvo mucho trabajo en la zona defensiva.

En los 90 minutos disputados, Andrade completó 19 pases de 23 intentados (83% de efectividad), tuvo un error que terminó en anotación, tuvo 10 contribuciones defensivas, despejó en ocho ocasiones el balón, recuperó siete esféricos y bloqueo un tiro.

Esta derrota se suma a la mala racha de resultados que tiene el LASK, equipo que ahora suma cinco partidos sin victoria al hilo en todas las competiciones. Luego de esta goleada, el LASK enfrentará al Sporting de Portugal este miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League. Blackman y ‘Fulo’ Martínez también vieron acción En Eslovaquia, el Slovan Bratislava de César Blackman y ‘Fulo’ Martínez se vio las caras con el Stuttgart. Los teutones superaron sin muchos problemas a los eslovacos tras golearlos 0-3.

Tanto Blackman como ‘ Fulo’ Martínez volvieron a salir desde el 11 inicial y disputaron una buena cantidad de minutos. El mediocampista jugó 75 minutos, mientras que el lateral derecho si disputó los 90 minutos.