Piedad Bonnett gana el premio Federico García Lorca: estas son sus obras más destacadas

La escritora colombiana Piedad Bonnett recibió el XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca 2026, una distinción que reconoce la trayectoria y la contribución de su obra a la literatura en lengua española.
El jurado destacó la capacidad de la autora para abordar temas como el miedo, el dolor, la pérdida y las contradicciones del amor mediante una escritura que combina profundidad emocional y sencillez. Bonnett fue seleccionada entre candidaturas de distintos países de habla hispana.
Nacida en Amalfi, Antioquia, en 1951, la escritora ha desarrollado una carrera que abarca la poesía, la novela, el teatro y el ensayo. Su producción literaria se caracteriza por explorar la intimidad, los vínculos familiares y las experiencias que marcan la vida de las personas.
Entre sus obras más reconocidas está Lo que no tiene nombre (2013), donde aborda la pérdida de su hijo y el duelo. En poesía destacan De círculo y ceniza, El hilo de los días y Los habitados. También ha publicado novelas como El prestigio de la belleza y Qué hacer con estos pedazos.
En 2024 publicó La mujer incierta, un libro de memorias sobre su infancia, la maternidad y su formación como escritora.
Una trayectoria reconocida internacionalmente
Piedad Bonnett ha recibido importantes reconocimientos, como el Premio Nacional de Poesía de Colcultura (1994), el Premio Casa de América de Poesía Americana (2011) y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2024).
En 2026, su trayectoria fue reconocida con el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia y el Premio Federico García Lorca, que destacan su aporte a la literatura en español y su sensibilidad para explorar las emociones, la memoria y la experiencia humana.
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