Piedad Bonnett gana el premio Federico García Lorca: estas son sus obras más destacadas

La escritora colombiana Piedad Bonnett recibió el XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca 2026, una distinción que reconoce la trayectoria y la contribución de su obra a la literatura en lengua española.

El jurado destacó la capacidad de la autora para abordar temas como el miedo, el dolor, la pérdida y las contradicciones del amor mediante una escritura que combina profundidad emocional y sencillez. Bonnett fue seleccionada entre candidaturas de distintos países de habla hispana.

Nacida en Amalfi, Antioquia, en 1951, la escritora ha desarrollado una carrera que abarca la poesía, la novela, el teatro y el ensayo. Su producción literaria se caracteriza por explorar la intimidad, los vínculos familiares y las experiencias que marcan la vida de las personas.