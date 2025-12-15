El Consejo Nacional de Escritores de Panamá elige nueva junta directiva hasta 2027

El Consejo Nacional de Escritores y Escritoras de Panamá escogió recientemente a su junta directiva, de acuerdo a una nota de prensa difundida este lunes 15 de diciembre.

La nueva junta directiva – cuyo período tiene vigor hasta el año 2027 – está conformada por el poeta Javier Alvarado (presidente), la poeta y narradora Ela Urriola (vicepresidente) y la narradora Dayra Santana (secretaria), y fue juramentada por la jefa de publicaciones del Ministerio de Cultura (MiCultura) Priscilla Delgado, en representación de la ministra de Cultura Maruja Herrera.

De igual forma, el Consejo Nacional de Escritores y Escritoras estará formado por nueve miembros los cuales serán los siguientes:

La profesora, investigadora, ensayista y conferencista Zelfa Pinilla, quien representa a la Universidad Especializada de las Américas (Udelas). Posee una maestría en inglés con especialización en Literatura Contemporánea de la Universidad de Panamá, y actualmente se desempeña como directora nacional del Departamento de Lenguas de la UDELAS, además de ser profesora regular de tiempo completo de inglés, literatura infantil, americana e inglesa en dicha casa de estudios. Es autora del libro: ‘Critical Analysis of Agatha Christie’s Hercules Poirot’.

El narrador, poeta, ensayista y catedrático Rafael Ruiloba, quien representa a la Universidad de Panamá. Es ganador del premio literario Ricardo Miró en sus categorías de cuento y novela. Entre sus obras se cuentan ‘Vienen de Panamá’ (cuento), ‘Manosanta’ (novela), ‘Perfume del universo’ (poesía), ‘Los perfiles de la crítica literaria en América Latina’ (ensayo), ‘Antígona. El texto de la tragedia, un estudio semiótico de la tragedia griega’ (ensayo). Ruiloba también se desempeñó como director del entonces Instituto Nacional de Cultura así como presidente del Consejo Nacional de Escritores y Escritoras. En la actualidad, es académico correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua.

La promotora cultural y librera Briseida Bloise, quien representa a la Biblioteca Nacional. Actualmente es la coordinadora del proyecto editorial de la Biblioteca Nacional. En el marco de su labor, rescató obras de escritores panameños como Alfredo Cantón, Gil Blas Tejeira, Stella Sierra, Dora Pérez de Zárate, César Candanedo, Carlos Manuel Gasteazoro, y Carlos Francisco Changmarín, entre otros. Entre los logros que se pueden destacar de su trayectoria está el de haber presidido la Cámara Panameña del Libro y el de haber colaborado activamente con la organización de la Feria Internacional del Libro.

El poeta y narrador Héctor M. Collado, en representación de la Universidad Tecnológica de Panamá. Su trayectoria ha merecido premios como el “León A. Soto”, el “Gustavo Batista Cedeño”, el “Ricardo Miró”, “Esther María Osses”, “José María Sánchez”, literatura infantil “Medio pollito”, entre otros. Es también curador del memorial Rogelio Sinán y ha sido profesor del diplomado en creación literaria. Su producción literaria está ejemplificada en los siguientes libros: ‘Trashumancias’, ‘En casa de la madre’, ‘Poemas abstractos para una mujer concreta’, ‘Camino de tinta’, ‘Artefactos’, ‘Torre de papel’, y ‘Fábulas cotidianas’.

La poeta y narradora Ela Urriola, representante de la Academia Panameña de la Lengua. Doctora en filosofía y catedrática universitaria, Urriola es miembro de número de la Academia Panameña de la Lengua. Su labor le ha valido diversos reconocimientos como los premios nacionales e internacionales como el Ricardo Miró, Carlos Francisco Changmarín, José María Sánchez, Hersilia Ramos de Argote, Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán en poesía, entre otros. Los libros publicados por Urriola son ‘La nieve sobre la arena’, ‘La edad de la rosa’, ‘Agujeros negros’, ‘Fotografía de la niebla’, ‘Las cosas de este mundo’, y ‘Carosis’.

El profesor de lengua y literatura y crítico literario Erasto Espino B., representante de la Universidad Santa María La Antigua. Catedrático universitario, es egresado de la maestría en literatura hispanoamericana del seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo. Además fue organizador del primer Congreso Internacional de Literatura Panameña en el año 1999, y ha ejercido la crítica y la investigación literaria e lingüística en las revistas ‘Maga’ y ‘La Antigua’. Publicó en el año 2003 la obra ‘Panamá en la memoria de los mares o la escritura de la identidad’.

El licenciado en lengua y literatura españolas Pedro Araúz, quien representa a la Universidad Autónoma de Chiriquí. Araúz posee una maestría en lengua y literatura por la Universidad de Costa Rica. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Chiriquí y es el actual director del Departamento de Español de dicha casa de estudios. Araúz además es autor de numerosos ensayos e investigaciones literarias. Entres sus publicaciones están ‘La honra, ancestro de la venganza’, ‘Barbarie ancestral versus humanismo doctrinal’, y ‘El poder en la obra El zarco de Ignacio Altamirano’.

El poeta Javier Alvarado, en representación del Ministerio de Cultura. Alvarado es ganador de premios nacionales e internacionales como el ‘Gustavo Batista Cedeño’, ‘Ricardo Miró’, ‘León A. Soto’, ‘Rogelio Sinán’,’Pablo Neruda’, ‘Rubén Darío de Nicaragua’, ‘Nicolás Guillén’, ‘Mención Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo’, ‘Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana’, y el Premio internacional de poesía de Fuente Vaqueros-Casa natal de Federico García Lorca’. Su trayectoria literaria está signada por las publicaciones ‘Carta natal al país de los locos’, ‘El mar que me habita. Viaje solar de un tren hacia la noche de Matachín’, ‘El pastor resplandeciente’, ‘Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso’, y ‘Cuaderno inglés de poesía feminista’.

La socióloga Dayra Santana, en representación del Ministerio de Educación. Santana además posee un postgrado en docencia superior y pensamiento crítico y creativo, y una maestría en educación. Es docente universitaria, y fue responsable de la dirección de la la coordinación de planes y programas del ministerio, y es la actual directora nacional de tercer nivel de enseñanza superior. Novelista y cuentista bajo el seudónimo Elizabeth Hynds, realizó obras como las novelas ‘La roca del tiempo’, ‘La última viajera’ y ‘La guardiana escarlata’. En cambio, sus cuentos han aparecido en las antologías ‘La mansión de 13 puertas’ y ‘La marca del ouroboro’.

Dicho consejo está encargado de realizar conjuntamente con los Ministerios de Cultura y Educación diversas actividades alusivas a la promoción de la literatura como el Día de la escritora y el escritor panameños (25 de abril), así como otras iniciativas para resaltar la vida y obra de las escritoras y escritores panameños, y de apoyo a los creadores literarios en materia docente, editorial y comunicativa. El consejo también tiene la tarea de seleccionar y recomendar al escritor o escritora que sea merecedor de la Condecoración Rogelio Sinán, que se asigna cada dos años.

Entre las prioridades delineadas por el consejo en la nota de prensa están el de realizar enmiendas a la ley existente, ampliar las funciones y actividades literarias hacia el resto del país y seguir manteniendo el diálogo con los escritores, con miras al premio Rogelio Sinán 2026.