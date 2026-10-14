Baja sensible en el Gent: Josué Vergara no jugará en la Conference League por lesión

Siguen las malas noticias en el presente de Josué Vergara . El delantero panameño de 19 años regresó lesionado de la gira asiática con el combinado nacional y se perderá como mínimo los siguientes dos partidos con el Gent belga.

Así lo confirmó el entrenador del Gent, Rik De Mil, en conferencia de prensa previo al partido en casa contra el AGF de Dinamarca en su estreno en la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-2027.

Con cara de pocos amigos y claramente incómodo por la situación de Vergara, De Mil fue interrogado sobre si el jugador estará presente en el partido ya que no fue visto por los periodistas presentes en el último entrenamiento previo al duelo.

“No estará mañana y tampoco el fin de semana. Iremos viendo como evoluciona y después de la semana de rehabilitación veremos como está”, finalizó De Mil.

Más allá del partido ante el AGF, De Mil se adelantó y confirmó que Vergara tampoco estará disponible para el duelo del fin de semana ante el Union Rochefotoise por la Copa de Bélgica.

Más allá de esta dolencia, ahora la preocupación del entorno de la selección de Panamá es saber si podrá llegar a tiempo para la ventana de noviembre en el cual el equipo se enfrentará a Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

Vergara apenas tendrá a partir de este momento unas casi tres semanas para que pueda recuperarse y llegar a estar disponible. El último partido que tendrá el Gent antes de que los jugadores partan con sus selecciones será el 8 de noviembre, apenas cuatro días antes del duelo de ida el cual será el 12 de noviembre.

Hay que recordar que días antes del espléndido debut de Vergara con la selección de Panamá, el Gent no estaba del todo de acuerdo en que el jugador jugase ante Ecuador debido a que estaba con molestias musculares y sugirieron que el jugador no fuera convocado.

El cuerpo médico de la selección hizo las pruebas físicas a Vergara y concluyeron que si estaba en condiciones para jugar. Si bien es cierto que ahora la lesión del ex jugador del Tauro es en otra zona, el Gent avisó que no se forzara al jugador para evitar otra lesión.