José ‘Chema’ Caballero es nominado al Guante de Oro 2026 de la MLB con los Yankees

La aventura de José ‘Chema’ Caballero esta temporada con los New York Yankees finalizó tras caer eliminados en la postemporada. Sin embargo, el beisbolista panameño tuvo una destacada actuación durante la temporada regular que le valió para estar nominado en la prestigiosa premiación del Guante de Oro.

El jugador de campo de los Yankees opta a llevarse la distinción de mejor Utility en la Liga America con los Yankees tras su buen accionar esta campaña. En esa misma categoría está luchando contra Ezequiel Durán (Texas Rangers) y Zach McKinstry (Detroit Tigers).

Si bien es cierto que ‘Chema’ Caballero no tuvo mucho protagonismo en la postemporada con los Yankees, este premio recoge las actuaciones de los jugadores durante toda la temporada regular. Por mala fortuna, el equipo del Bronx cayó eliminado en la Serie Divisional ante los Tampa Bay Rays, con barrida incluida, de 3-0.

Esta es la primera vez en su carrera, desde su debut en el 2023 con los Seattle Mariners, que ‘Chema’ Caballero es nominado en esta importante distinción y cuyo ganadores se darán a conocer este 1 de noviembre. El jugador nacido en Las Tablas cubrió hasta seis posiciones durante esta campaña, siendo la tercera base como una de las más jugadas en este 2026.

Cabe destacar que ningún pelotero panameño ha ganado esta distinción en toda la historia de la MLB. En esta distinción de los Utility, a diferencia de las otras posiciones en la que votan los jugadores y entrenadores de la liga, esta es definida por el sitio Rawlings en conjunto con la Society for American Baseball Research (SABR, por sus siglas en inglés). Esta categoría se introdujo en el 2022.

En cuanto a los números esta temporada del ‘Chema’ Caballero, disputó 136 partidos, tuvo 411 turnos al bate en los que se destacó con 95 imparables, 50 carreras anotadas, 14 jonrón, robó 34 bases y sufrió hasta 111 ponches.

Hay que recordar que el propio jugador rompió el récord de bases robadas en el 2025 con 49 en total mientras visitó la camiseta de los Tampa Bay Rays y en la segunda parte de la temporada pasó a las filas de los Yankees.