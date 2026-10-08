Fin de temporada para Chema Caballero: Yankees caen ante Rays en la Serie Divisional

Los Yankees de Nueva York, con el panameño José Chema Caballero quedaron oficialmente eliminados de la postemporada de las Grandes Ligas tras caer 4-3 frente a los Rays de Tampa Bay en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana y terminó con sus aspiraciones por el campeonato.
Este resultado en el Yankee Stadium concretó la barrida 3-0 de la novena neoyorquina frente al conjunto de Florida en la fase final tras un encuentro en el que el infielder de Las Tablas figuró en la alineación titular.
Caballero fue colocado en el noveno turno al bate donde se fue en blanco en dos apariciones al plato (2-0), incluyendo un ponche tirándole en la cuarta entrada ante el abridor de los Rays, Nicholas Martínez.
En la baja del séptimo episodio, la dirección del equipo optó por sustituirlo a la ofensiva por el bateador zurdo Jazz Chisholm Jr. en busca de poder ofensivo. En la parte defensiva estuvo a cargo de la la tercera base.
La caída en la Serie Divisional representó un trago amargo para la franquicia del Bronx, que venía de clasificar en la ronda de Comodines (Wild Card) frente a los Medias Rojas de Boston.
A lo largo de la fase final, la ofensiva neoyorquina sufrió un apagón colectivo, dejando hombres en posición anotadora en momentos críticos durante los tres encuentros consecutivos de la serie frente a Tampa Bay.
Esta eliminación concluye una campaña en la que Caballero acumuló 14 cuadrangulares durante la fase regular, cifra que representa su marca más alta en las Mayores desde su llegada a la organización en julio de 2025 mediante un traspaso desde Tampa Bay, movimiento que lo convirtió en el primer pelotero panameño en vestir la camiseta neoyorquina tras el retiro del lanzador Mariano Rivera en 2013.
Con este resultado, el jugador santeño llega al cierre de su cuarta temporada en el béisbol estadounidense, trayectoria en la que sobresale el liderato de bases robadas alcanzado en la Liga Americana durante la campaña de 2024.
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