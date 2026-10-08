Fin de temporada para Chema Caballero: Yankees caen ante Rays en la Serie Divisional

Los Yankees de Nueva York, con el panameño José Chema Caballero quedaron oficialmente eliminados de la postemporada de las Grandes Ligas tras caer 4-3 frente a los Rays de Tampa Bay en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana y terminó con sus aspiraciones por el campeonato.

Este resultado en el Yankee Stadium concretó la barrida 3-0 de la novena neoyorquina frente al conjunto de Florida en la fase final tras un encuentro en el que el infielder de Las Tablas figuró en la alineación titular.

Caballero fue colocado en el noveno turno al bate donde se fue en blanco en dos apariciones al plato (2-0), incluyendo un ponche tirándole en la cuarta entrada ante el abridor de los Rays, Nicholas Martínez.

En la baja del séptimo episodio, la dirección del equipo optó por sustituirlo a la ofensiva por el bateador zurdo Jazz Chisholm Jr. en busca de poder ofensivo. En la parte defensiva estuvo a cargo de la la tercera base.