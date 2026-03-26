José Caballero se viste de héroe: Primer hit y primera impulsada del panameño con Nueva York

La Major League Baseball (MLB) levantó el telón de la temporada 2026 con el partido inaugural entre los New York Yankees del panameño José ‘Chema’ Caballero y los San Francisco Giants. Los del Bronx consiguieron un triunfo importante siete carreras a cero en este inicio de campaña con el Chema Caballero como protagonista.

El campocorto de los Yankees fue el encargado de empujar la primera carrera para los suyos con un imparable hacia el jardín izquierdo. Los Yankees, quienes quedaron eliminados en la Serie Divisional la campaña anterior, sorprendieron a muchos en el Oracle Park.

A pesar de que Chema Caballero empezó la cabalgada para los Yankees, el panameño las siguientes veces que fue al bate no logró un hit para los suyos, siendo ponchado por el lanzador Logan Webb.

De hecho, en uno de los pitcheos, Chema Caballero entró en el libro de los récords al ser el primer jugador en la historia en pedir el reto tras un lanzamiento que fue considerado strike. El panameño argumentaba que la pelota pasó cerca de él y era bola, sin embargo al ver la repetición se pudo apreciar que la pelota pasó por el límite de la zona de strike.

Hay que recordar que la MLB implementó este año una nueva regla en la que un equipo podía pedir el reto, es decir la repetición de la jugada, para intentar cambiar el veredicto final de la pelota. Un equipo tan solo puede pedir este reto dos veces durante el partido. Si en tal caso le dan la razón, mantiene el reto, pero si no les dan la razón pierde esta oportunidad. Si el encuentro se va a las entradas extras, cada equipo recupera sus dos retos.

La temporada pasada, Chema Caballero finalizó como el jugador con más bases robadas con 49 durante la campaña regular. Durante la postemporada se quedó en seco en la Serie de Comodines y en la Serie Divisional.

Más allá de lo logrado por Chema Caballero, los Yankees no puedes levantar el pie del acelerador en este inicio de campaña. Este viernes 27 de marzo continuarán con la serie contra los San Francisco Giants en el Oracle Park a las 3:35 p.m. (hora local).