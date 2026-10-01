José ‘Chema’ Caballero y los Yankees van por la Serie Divisional en la MLB

Los Yankees de Nueva York avanzaron este a la Serie Divisional de la Liga Americana en la Major League Baseball (MLB) tras derrotar 9-2 a los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium para completar la barrida en la serie del comodín con el campocorto panameño José “Chema” Caballero desde el banquillo neoyorquino.

El conjunto neoyorquino resolvió el compromiso decisivo gracias al aporte ofensivo de Luis García Jr, quien conectó un cuadrangular solitario en el cuarto episodio frente al abridor Sonny Gray para inaugurar la pizarra en el Bronx.

La escuadra de Nueva York amplió la diferencia en el quinto capítulo mediante un sencillo remolcador de Cody Bellinger, antes de sentenciar el cotejo con un racimo de seis anotaciones durante la sexta entrada.

En ese sexto episodio sobresalió nuevamente Bellinger al castigar un lanzamiento del relevista Garrett Whitlock con un batazo de cuatro esquinas productor de tres carreras que colocó la ventaja definitiva para los locales.

Desde el montículo el zurdo Max Fried firmó una actuación de seis entradas completas con apenas una carrera permitida, guiando el trabajo del cuerpo de lanzadores neoyorquino para sellar la victoria.

Por la alineación de Boston, Willson Contreras y Nick Sogard conectaron cuadrangulares solitarios, rompiendo una racha de 26 entradas consecutivas sin anotar carreras que arrastraba la franquicia en etapas de postemporada.

Pese a no registrar actividad en el terreno durante este compromiso, el santeño continúa en la nómina activa de los Yankees como una variante de velocidad y solidez defensiva en el camino rumbo a la Serie Mundial.

La escuadra neoyorquina abrirá la Serie Divisional de la Liga Americana este sábado 3 de octubre a las 5:30 p.m. cuando enfrente a los Rays de Tampa Bay en su casa el Tropicana Field de Florida.