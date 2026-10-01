Ministerio de Seguridad obtiene presupuesto para mantener helicópteros con costo de vuelos de $4 mil la hora

El Ministerio de Seguridad obtuvo este jueves cinco traslado de partida por un monto de $18.4 millones. Los montos serán destinados al pago de la póliza de seguro colectivo de los casco marítimos del Servicio Nacional Aeronaval, pago de primas de antigüedad a funcionarios de la Policía Nacional, gastos de funcionamiento del sistema único de manejo de emergencias entre otras. Uno de esos monos esde $6 millones, destinado al mantenimiento y operación de ocho helicópteros Bell 412 bimotores, por parte, de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. En la discusión se habló de los cuestionamientos del diputado José Pérez Barboni, quien pidió aclarar el costo unitario de estas aeronaves y la forma en que se distribuirán los recursos. El viceministro de Seguridad explicó que no se trata de la compra de nuevas aeronaves, sino de la responsabilidad adquirida por el Estado dentro del programa de aviación INL-SENAN, en cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Este programa, creado en 2014 bajo la iniciativa regional de seguridad Carsi Mérida, contempla operaciones aéreas en zonas de difícil acceso, patrullajes fronterizos, vigilancia marítima, evacuaciones aeromédicas y acciones contra el narcotráfico.

El director del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Luis de Gracia, detalló que el costo operacional de los helicópteros se mide por horas de vuelo. Inicialmente se habló de $1,500, pero el comisionado Félix Kirvin rectificó la cifra. “El costo operacional de estas aeronaves por hora está aproximadamente en $4,000”, mencionó De Gracia. Este monto incluye no solo el mantenimiento estructural de las aeronaves, sino también el soporte técnico en tierra, la capacitación de pilotos y mecánicos, y el suministro de repuestos y herramientas especiales. Cada ciclo de mantenimiento se realiza cada 50 horas de vuelo, siguiendo los manuales del fabricante Bell, que establecen inspecciones preventivas y reemplazo de piezas por vencimiento de tiempo o condición. Kirvin subrayó que el programa representa un ahorro significativo para el Estado. “Para adquirir aeronaves de este tipo deberíamos invertir entre $120 y $144 millones. Con este convenio, Panamá aporta $6 millones y recibe el respaldo logístico y técnico de Estados Unidos”, indicó. El costo global del programa asciende a $12 millones, de los cuales Panamá asume el 50% como parte de la enmienda 28 firmada por las autoridades nacionales.