Fallece Yamileth Ábrego, figura del motocross panameño

La Unión Panameña de Motociclismo confirmó este 30 de septiembre el deceso de Yamileth Ábrego, deportista conocida como “La Dama del Motocross”, quien transformó el deporte a motor nacional desde su debut en 2009 al proclamarse múltiple campeona e ingresar al Top 5 continental.

Con apenas 14 años de edad, la piloto originaria de La Chorrera inició su trayectoria competitiva enfrentando a exponentes masculinos en el circuito local, escenario donde obtuvo múltiples triunfos hasta consolidarse como la principal referente del motocross femenino en el país.

En el ámbito internacional, Ábrego integró la representación panameña durante la primera edición del Latinoamericano Femenino de Motocross, competencia en la que logró el sexto lugar antes de ratificar su posición entre las cinco corredoras más veloces de la región en la prueba celebrada en Perú.