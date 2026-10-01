Panamá Black Weekend 2026: Conozca las recomendaciones para evitar estafas

El Panamá Black Weekend se realizará este año del 2 al 4 de octubre en distintos puntos del país, por lo que las autoridades recomiendan a los consumidores extremar las precauciones, especialmente al realizar compras por internet.

Wladimir González, jefe de Ciberdelito de la DIJ, brindó en Telemetro Reporta una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas durante estas jornadas de descuentos.

González pidió verificar que las cuentas y perfiles con los que se realizan transacciones sean reales y desconfiar de ofertas demasiado atractivas o productos con precios extremadamente bajos.

En el caso de compras de artículos electrónicos a través de redes sociales, recomendó verificar el producto antes de realizar el pago y, si es necesario encontrarse con el vendedor, hacerlo únicamente en lugares seguros.