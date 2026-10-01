Falta de contundencia ante Nueva Zelanda evidencia el gran dilema ofensivo de Panamá

No es una novedad que al equipo panameño le hace falta los goles. Es difícil explicar que ante selecciones como la India o Nueva Zelanda, Panamá apenas haya podido marcar un gol.

Y este no es un problema de ahora, sino de años atrás. La falta de contundencia en la finalización de las jugadas en el último tercio de la cancha han castigado al equipo panameño de conseguir resultados positivos.

El propio Thomas Christiansen hizo referencia a este problema que tiene el equipo de cara al arco y lo volvió a evidenciar contra los neozelandeses en el duelo amistoso sostenido en la madrugada de este 1 de octubre en el estadio Internacional de Yokohama en Japón.

“Es verdad, hubo mucha circulación de balón, pero no llegamos al último tercio. No tuvimos la velocidad en las transiciones de juego, habían muchas situaciones en las que podíamos hacer un cambio de orientación y atacar por esa zona”, detalló el entrenador.

Panamá fue superior en muchas facetas y momentos del partido. La diferencia con Nueva Zelanda fue que en una de las pocas llegadas que tuvieron, concretaron prácticamente de inmediato. Ellos se pusieron por delante en el marcador y Panamá tuvo que enfilarse en ataque para buscar el empate.

José Fajardo, el delantero de mayor confianza de Christiansen tuvo varias ocasiones para anotar su tanto, sobre todo en la jugada al minuto 34 del cotejo cuando recibió un pase de la vida por parte de José Luis Rodríguez. El delantero, a pesar de lanzarse y cerrar la pinza, no pudo darle dirección al esférico de cara al arco.

El tema con esta selección es que no tiene un delantero goleador y muchas de las últimas anotaciones se han distribuido entre mediocampistas y defensas.

Hay que remontarse hasta el amistoso de despedida que sostuvo Panamá ante República Dominicana en el estadio Rommel Fernández el pasado 3 de junio para ver a un delantero de los nuestros anotar. Por buena fortuna, aquella noche lo hicieron hasta tres. Tomás Rodríguez, Cecilio Waterman y el ausente en esta lista, Kadir Barría. Sin pistas de Fajardo, quien jugó de inicio aquel compromiso. Es decir, han trascurrido hasta seis encuentros consecutivos sin que un atacante anote para el seleccionado nacional. De hecho, el delantero de la Universidad Católica suma 10 encuentros con la selección sin anotar. Su último gol se dio en las Eliminatorias camino al Mundial 2026 ante Guatemala el pasado 13 de noviembre de 2025, es decir casi un año atrás.

A esto hay que sumarle que de la nueva camada de jugadores que viene subiendo, Josué Vergara es el que más tantos ha estado anotando, pero se mantiene de baja por lesión y recuperándose con el equipo médico del seleccionado en Japón.

Este ‘Talón de Aquiles’ que sufre Panamá le ha privado de cosechar triunfos o resultados importantes. Solo con ver que en tres partidos del pasado Mundial no se convirtió, se generó una preocupación sobre quien cargará con esa responsabilidad.