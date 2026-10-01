Panamá cae en penales ante Nueva Zelanda en el estreno goleador de Giovany Herbert

La selección de Panamá cumplió con su segundo partido amistoso en esta gira asiática ante Nueva Zelanda en el estadio Internacional de Yokohama en Japón.

Tras empatar 1-1 en el marcador final, el partido se definió a favor de Nueva Zelanda en la tanda de penales (5-3). Giovany Herbert se llevó los reflectores en este partido luego de anotar su primer tanto con la camiseta de la selección.

Thomas Christiansen, técnico del equipo, cumplió su palabra y decidió apostar con un 11 titular más experimentado y que tuvieron participación en el pasado Mundial 2026. Tan solo el propio Herbert fue el único de las nuevas caras que saltó entre los titulares.

Una de las sorpresas fue Carlos Harvey como zaguero con izquierda, mientras que Herbert jugó en el sector derecho a la altura de los mediocampistas, alternando los movimientos con Cristian Martínez y el propio Blackman.

Si bien es cierto que utilizó una base sólida de los más habituales, realizó algunos ajustes tácticos en el equipo titular. Colocó a Amir Murillo, quien jugó su partido 98 con la selección, como central por derecha liberando a César Blackman por derecha.

Nueva Zelanda se caracteriza por ser un equipo con mucha profundidad en las bandas, sobre todo por la derecha y colocando los balones a las espaldas de los zagueros rivales. Justo de esta manera llegó el tanto de los neozelandeses por medio de Marko Stamenic a los 13 minutos de juego.

A pesar de este tanto, Panamá propuso más en ofensiva, generó muchas ocasiones, sin embargo la falta de contundencia le penalizó a los dirigidos por Thomas Christiansen. A los 20 minutos a José Luis Rodríguez le anularon un tanto, pero este sería uno de los tantos avisos que tuvo el equipo panameño.

No fue hasta el minuto 30 de juego cuando llegó el primer remate de Panamá dentro de los tres palos. El equipo panameño llegó a generar mucho por las bandas, aprovechando las incursiones ofensivas de Blackman por derecha y el desequilibrio de José Luis Rodríguez por el sector izquierdo.

En el agregado de la primera parte, concretamente en el minuto 45+1 llegó el tanto del empate por medio de Herbert, siendo este su primero gol con la camiseta de la selección de Panamá.

Martínez coloca un pase en profundad para José Luis, quien recibe, hace un recorte y pone el pase a segunda línea para Herbert quien con un tiro colocado puso el 1-1.

En el segundo tiempo, la dinámica fue prácticamente la misma. Con Panamá dominando en territorio rival. Las salidas de Adalberto Carrasquilla y Martínez hizo que el juego de los panameños se viera un poco superado por los neozelandeses.

La mala noticia para el equipo fue la lesión de Jiovany Ramos a los 54 minutos. El zaguero tuvo que pedir el cambio por una molestia muscular y en su lugar ingresó Martín Krug.

Entre los nuevos rostros, vieron minutos Omar Valencia, Daivis Murillo, Mijahir Jiménez y Víctor Griffith.

Al final Nueva Zelanda se llevó el partido en la tanda de penales y Panamá tendrá que conformarse con jugar por el tercer puesto en la Copa Kirin, dentro de la gira asiática, el cual se llevará a cabo este lunes 5 de octubre.