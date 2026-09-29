El tropiezo que pasa factura: Panamá cae en el Ranking FIFA tras el 1-1 con India

La selección de Panamá sigue su travesía por Asia para los partidos de preparatoria de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones y esa clasificación a la Copa Oro 2027 .

La primera prueba fue ante la India. Si bien es cierto que fue un partido para darle la oportunidad a las nuevas caras de mostrarse e intentar ganarse un puesto en el equipo de Thomas Christiansen, el empate 1-1 terminó pasando factura en el ranking FIFA .

Es verdad que este tipo de estadística no juega en el campo, pero si es importante tomarlo en cuenta porque nos tiene en la posición que estamos. Clasificados directamente en los cuartos de final de la Liga de Naciones, a pesar que el ranking utilizado sea el de Concacaf.

Tras el empate ante la India en el primer duelo amistoso, Panamá perdió 3.19 puntos, cayendo un puesto y quedando como la selección 46 del ranking a nivel mundial . Desde hace un tiempo atrás el equipo panameño no viene sumando puntos en el ranking, viendo su posición cada vez más alejado de entre los mejores 40 del planeta.

Solamente durante la Copa Mundial de la FIFA, Panamá llegó a perder un total de 60.92 unidades tras las derrotas ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

Por buena fortuna, el equipo panameño se mantiene en el top-5de Concacaf y como la mejor selección de Centroamérica. Costa Rica, el más cercano perseguidor de Panamá, también perdió puntos y cayó hasta seis posiciones a nivel global tras perder 3-4 y 2-0 contra Curazao y Haití respectivamente.

Con estos resultados, Panamá tiene la oportunidad en los siguientes dos partidos ante Nueva Zelanda y Japón o Ecuador de sumar puntos en el ranking y conseguir una posición más cómoda en este listado.

Recordar que los panameños se enfrentarán a los neozelandeses este jueves 1 de octubre a las 1:00 a.m. (hora local de Panamá) en el estadio Internacional de Yokohama en Japón dentro de la Copa Kirin 2026.