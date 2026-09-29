MiBus solicita $62.6 millones adicionales para 2027 ante el envejecimiento de sus buses

MiBus solicitó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional recursos adicionales por $62.6 millones para 2027, con el propósito de cubrir necesidades de funcionamiento e inversión, mientras enfrenta el envejecimiento de su flota y busca ampliar el alcance del transporte público. Durante la sustentación presupuestaria, Carlos Sánchez Fábrega, presidente de la junta directiva y gerente general de la empresa, pidió a los diputados tener presentes las necesidades del sistema al definir las asignaciones, especialmente los $41.4 millones adicionales para inversión. La cifra presentada corresponde a una brecha de financiamiento. De los $62.6 millones, otros $21.2 millones se requieren para funcionamiento, principalmente en repuestos, reparación, mantenimiento, combustible y otros insumos necesarios para sostener el servicio.

Para funcionamiento, la empresa solicitó $180.3 millones, frente a una recomendación de $159.1 millones, según la lámina presentada al cierre de la exposición.

Una flota que necesita renovación

Sánchez Fábrega informó que MiBus cuenta con 1,122 buses operativos, pero advirtió que la antigüedad y el desgaste de algunas unidades han elevado los costos de reparación. Explicó que ciertos vehículos han perdido capacidad por los años de servicio y la intensidad de su utilización. En esos casos, señaló, adquirir una unidad nueva puede resultar más conveniente que seguir reparando un bus cuya vida útil está comprometida. La empresa plantea una renovación progresiva durante 2027, 2028 y 2029, para evitar una crisis por falta de vehículos adecuados y recuperar la capacidad que se pierde a medida que envejece la flota.

Como parte de ese proceso, el gerente indicó que esperan incorporar 60 buses pequeños a diésel de última generación al finalizar 2026 y 120 buses medianos durante 2027, entre eléctricos y diésel. La introducción de unidades de menor tamaño también responde a una necesidad de cobertura: llegar a barrios y sectores donde los buses grandes tienen dificultades para circular.

$41.4 millones para inversión

La brecha de inversión presentada por MiBus concentra $28 millones en renovación de flota. Este componente contempla $21 millones para buses eléctricos y cargadores, mediante financiamiento externo, y $7 millones para unidades diésel. Otros $11.3 millones corresponden a talleres e infraestructura. Dentro de este monto se incluyen $10 millones para equipamiento y reforzamiento de talleres y $1.3 millones para infraestructura del proyecto Curundú, también identificado con financiamiento externo. La empresa detalló, además, $600 mil para tecnología, que comprende servidores, un nuevo sistema de ayuda a la explotación y un sistema de información al usuario mediante una aplicación.

A esto se suman $1.5 millones para rehabilitación de flota, específicamente para reemplazar los aires acondicionados de buses Gran Viale. En materia de movilidad eléctrica, Sánchez Fábrega indicó que ya circulan cinco buses eléctricos. Según su exposición, estas unidades ofrecen menores costos de funcionamiento que las de diésel, además de ventajas ambientales y mayor comodidad para los pasajeros.

Repuestos y mantenimiento concentran el faltante operativo

En funcionamiento, la mayor necesidad adicional corresponde a repuestos para la flota, con $14 millones, seguida de $2.4 millones para reparación y mantenimiento. El desglose también incluye $1.1 millones para combustible, $1 millón para equipo de computación, $1 millón para servicios comerciales, $500 mil para mantenimiento y reparaciones varias y $1.2 millones para materiales, suministros y otros rubros. El gerente vinculó estas necesidades con la continuidad del servicio y recordó que la operación depende tanto de la disponibilidad de buses como del personal que permite mantenerlos en circulación. MiBus reportó 4,339 colaboradores, de los cuales 3,009 participan en la operación, mientras los demás se distribuyen entre mantenimiento, administración y otras funciones. La empresa también busca elevar al 88% en 2027 la cobertura de destinos mediante el Metro y Metrobús, que actualmente supera el 84%, según la exposición. Al concluir, Sánchez Fábrega insistió en el respaldo presupuestario necesario para sostener la operación y avanzar en la renovación del sistema que utilizan los pasajeros.

¿Para qué necesita MiBus $62.6 millones adicionales en 2027?