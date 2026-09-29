Autoridad Aeronáutica Civil solicita presupuesto de $74.4 millones para 2027: ¿a qué se destinarán?

El director general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), capitán Rafael Bárcenas Chiari, presentó ayer ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto de la institución para la vigencia fiscal 2027.

Para el próximo año, la AAC contempla un presupuesto total de $74,417,889, distribuido entre $53,516,889 para funcionamiento, equivalentes al 72%, y $20,901,000 para inversión, que representan el 28%.

Del presupuesto de funcionamiento, el 57% corresponde a servicios personales; el 17%, a servicios no personales; el 2.6%, a materiales y suministros; el 9.3%, a transferencias corrientes, y el 13.8%, a asignaciones globales.

En cuanto a los proyectos de inversión, que suman $20.9 millones, el 39% se destinará a adquisición y rehabilitaciones; el 52%, a rehabilitación y mantenimiento aeroportuario a nivel nacional, y el 8.2%, al fortalecimiento institucional.

Control de tránsito aéreo y nuevos proyectos

Entre los proyectos contemplados para 2027 está la implementación del nuevo sistema de control de tránsito aéreo, con una inversión de $17 millones. El proyecto registra un 28% de avance de ejecución y tiene como fecha de culminación 2028.

También se contempla la instalación de sistemas de meteorología en aeropuertos nacionales, con una inversión de $1.4 millones y un 90% de avance físico.

A esto se suma el mejoramiento del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, fase 1, que registra un 66% de avance y corresponde a un proyecto de $4.94 millones.

Entre los nuevos proyectos previstos para 2027, Bárcenas mencionó el Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, de Bocas del Toro, por $25 millones. Explicó que la licitación se realizó la semana pasada y que actualmente se encuentra en la etapa de evaluaciones técnicas para su adjudicación.

También se contemplan proyectos de mejoramiento en Rubén Cantú, Augusto Vergara de Guararé, Puerto Obaldía, Darién, la comarca Guna Yala, Pedasí y Álex Borges de Calzada Larga.

De acuerdo con el director de la AAC, estos proyectos comenzarán en enero de 2027. Como metas institucionales para el próximo periodo, la entidad plantea fortalecer la seguridad operacional aeroportuaria, la infraestructura de navegación aérea y los servicios de tecnología y telecomunicaciones.

Ejecución presupuestaria 2026

Durante su exposición, Bárcenas destacó los resultados de la ejecución presupuestaria, así como el comportamiento de los ingresos y gastos de la entidad.

En materia de recaudación, señaló que la AAC espera alcanzar en 2026 ingresos por $61.1 millones, frente a un monto presupuestado de $51.5 millones, lo que representa $9.6 millones por encima de lo asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el funcionario, este resultado coloca a la institución en una mejor posición en materia de recaudación, producto de medidas adoptadas relacionadas con las tasas.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, indicó que en 2025 se ejecutó el 80% del presupuesto, con un 82% en funcionamiento y 75% en inversión. Para el cierre de 2026, la AAC espera alcanzar una ejecución del 90% en funcionamiento y del 75% en inversión.

Seguridad e infraestructura

Bárcenas destacó entre los resultados de la institución varios proyectos vinculados con la seguridad operacional, la infraestructura y la conectividad aérea.

En seguridad operacional mencionó la implementación del One Stop Security (OSS) y el programa de seguridad operacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

También resaltó la inauguración de la Academia Regional de Seguridad Aeroportuaria, un esfuerzo conjunto entre los gobiernos de Estados Unidos y Panamá. La academia está ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y permite capacitar a personal de seguridad aeroportuaria de Panamá y de otros países de la región, además de formar profesionales del sector aeronáutico.

En infraestructura, destacó la rehabilitación del aeródromo Rubén Cantú, en Veraguas, por un monto de $1,096 millones; el aeródromo Guillermo Palm, con una inversión de $125,788; el aeródromo Raúl Arias Espinosa, por $144,189, y el aeródromo capitán Alonso Valderrama, en Chitré, por $723,346.

En el área de navegación aérea, mencionó la instalación de sistemas de meteorología en el aeropuerto José Ezequiel Hall, en Bocas del Toro, por $1.4 millones; la instalación del sistema de vigilancia radar del aeropuerto Enrique Malek, en David, Chiriquí, por $3.7 millones; y el nuevo sistema VOR del aeropuerto Enrique Malek, por $723,000.

También señaló la implementación de aproximaciones tanto para el aeropuerto de Tocumen como para el aeropuerto Enrique Malek de David, Chiriquí.

Más acuerdos de conectividad

En materia de conectividad y desarrollo, Bárcenas indicó que durante 2025 Panamá firmó acuerdos bilaterales con Barbados, Turquía, Colombia, Bolivia, Guyana, Arabia Saudita, Perú, Bahamas, Bélgica, Grecia, Islandia, Kenia, Malasia, Omán, Polonia, Reino Unido, Ruanda, Seychelles, San Martín, Suiza y Uruguay.

Según explicó, estos acuerdos amplían la red de conexiones internacionales a las que Panamá puede acceder actualmente o en el futuro.

Para 2026, agregó, se han firmado acuerdos de cielo abierto con Perú, así como acuerdos con Bolivia, Japón, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Guyana, Vietnam y Francia.

El acuerdo con Japón, señaló, abre la posibilidad de concretar el vuelo entre Tokio y Panamá, una conexión que calificó como esperada.

Con estos objetivos, Bárcenas concluyó la presentación del proyecto de presupuesto de la AAC para la vigencia fiscal 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.