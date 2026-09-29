Cinco grandes bancos e inversionistas muestran apetito por Panamá

Cinco grandes bancos internacionales solicitaron reuniones con la delegación panameña en Nueva York y participaron en los encuentros junto a grupos de inversionistas interesados en conocer más sobre el país, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Cinco de los bancos más grandes del mundo solicitaron reunión: Citi, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, BBVA. Cada uno con un grupo nutrido de inversionistas, muy interesados en conocer más de Panamá”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman al concluir la misión.
La agenda se desarrolló durante cinco días, como parte de la delegación oficial que acompañó al presidente José Raúl Mulino al período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el MEF, Chapman sostuvo más de 15 reuniones y actividades con bancos, inversionistas, firmas de inversión y agencias calificadoras de riesgo.
Chapman aseguró que durante las reuniones, varios inversionistas internacionales le transmitieron su percepción sobre Panamá y el comportamiento de su economía.
En el ámbito financiero internacional, según Chapman, algunos inversionistas se refirieron a Panamá como “the darling of the American Continent”, una expresión que, aseguró, refleja el interés que está generando el país entre los mercados y lo ven como “el favorito del continente americano”.
Chapman señaló que los inversionistas destacaron los resultados alcanzados durante los últimos años y el cumplimiento de los compromisos asumidos por Panamá.
“Impresionados por lo que se ha logrado en poco más de dos años, porque Panamá ha cumplido lo que ha prometido”, indicó el ministro al resumir los comentarios recibidos durante los encuentros.
El desempeño reciente de la economía forma parte de este contexto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el producto interno bruto de Panamá creció 4.4% durante 2025, mientras que en el segundo trimestre de 2026 aumentó 6.4% frente al mismo período del año anterior.
La agenda financiera incluyó encuentros con algunas de las principales instituciones bancarias y firmas de inversión internacionales.
Con Citi, Chapman participó en una sesión de trabajo con el equipo de liderazgo global del banco y en mesas de trabajo con inversionistas para abordar iniciativas de interés común orientadas al crecimiento económico.
También sostuvo una reunión con Morgan Stanley, con participación de firmas internacionales de inversión; con JPMorgan, a través de su equipo para América Latina; con Bank of America, junto al presidente y director para América Latina de la entidad, y con BBVA, junto a ejecutivos del banco y representantes de fondos de inversión.
La agenda incluyó además una reunión, junto al presidente Mulino, con Blackstone, una de las mayores firmas de inversión del mundo.
Chapman participó igualmente en el encuentro y almuerzo de trabajo de Americas Society/Council of the Americas, espacio de diálogo entre gobiernos, empresas e instituciones del hemisferio.
A esto se sumaron reuniones con agencias calificadoras de riesgo, como parte del diálogo periódico que mantiene el MEF con las firmas internacionales que evalúan la capacidad de pago de los países.
En los distintos encuentros, el ministro presentó información sobre el desempeño de la economía panameña, la conducción de las finanzas públicas y las oportunidades concretas de inversión que ofrece el país.
Para Chapman, el interés mostrado por los mercados internacionales debe traducirse en nuevas inversiones y, con ellas, en oportunidades para la población. “Esas inversiones pueden generar empleo, trabajos adicionales, bien remunerados, que ponen plata en el bolsillo de los panameños para mejorar su calidad de vida”, afirmó Chapman.
El ministro también invitó a los inversionistas a visitar Panamá para conocer directamente las oportunidades que ofrece el país. “A todos los invité a visitar el país, para que su interés se convierta en realidad”, manifestó Chapman, quien aseguró que los inversionistas más grandes del mundo quieren venir a Panamá.
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