Cinco grandes bancos e inversionistas muestran apetito por Panamá

Cinco grandes bancos internacionales solicitaron reuniones con la delegación panameña en Nueva York y participaron en los encuentros junto a grupos de inversionistas interesados en conocer más sobre el país, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Cinco de los bancos más grandes del mundo solicitaron reunión: Citi, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, BBVA. Cada uno con un grupo nutrido de inversionistas, muy interesados en conocer más de Panamá”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman al concluir la misión.

La agenda se desarrolló durante cinco días, como parte de la delegación oficial que acompañó al presidente José Raúl Mulino al período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De acuerdo con el MEF, Chapman sostuvo más de 15 reuniones y actividades con bancos, inversionistas, firmas de inversión y agencias calificadoras de riesgo.

Chapman aseguró que durante las reuniones, varios inversionistas internacionales le transmitieron su percepción sobre Panamá y el comportamiento de su economía.

En el ámbito financiero internacional, según Chapman, algunos inversionistas se refirieron a Panamá como “the darling of the American Continent”, una expresión que, aseguró, refleja el interés que está generando el país entre los mercados y lo ven como “el favorito del continente americano”.

Chapman señaló que los inversionistas destacaron los resultados alcanzados durante los últimos años y el cumplimiento de los compromisos asumidos por Panamá.

“Impresionados por lo que se ha logrado en poco más de dos años, porque Panamá ha cumplido lo que ha prometido”, indicó el ministro al resumir los comentarios recibidos durante los encuentros.

El desempeño reciente de la economía forma parte de este contexto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el producto interno bruto de Panamá creció 4.4% durante 2025, mientras que en el segundo trimestre de 2026 aumentó 6.4% frente al mismo período del año anterior.