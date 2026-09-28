Deuda pública marca el debate del presupuesto del MEF: Chapman defiende disciplina fiscal, subsidios, viáticos y Cepanim

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, sustentó este lunes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, en una sesión marcada por el debate sobre la deuda pública, los subsidios, los viáticos y el proyecto de ley que busca reconocer el 100% del valor nominal de los certificados del Cepanim y Cepadem. El presupuesto del MEF asciende a $733.3 millones, de los cuales $630.3 millones corresponden al presupuesto propio de la entidad. Dentro de esta cifra, $552.4 millones se destinan a funcionamiento y $77.9 millones a inversiones, mientras que $103 millones se asignan a transferencias hacia entidades descentralizadas. Chapman explicó que el 25% del presupuesto corresponde a la operación propia del ministerio, mientras que el resto se vincula principalmente a transferencias y obligaciones que administra la institución, incluyendo subsidios como el eléctrico, el combustible y el gas licuado, que impactan directamente en la vida cotidiana de los panameños. “Debemos mirar más allá de las clasificaciones y cifras, porque detrás de estos recursos hay necesidades concretas. Las finanzas públicas deben estar al servicio de las personas a quienes nos debemos”, afirmó

Deuda pública

El diputado Luis Duque abrió el debate recordando que la deuda pública cerró en $53,737 millones en 2024 y en $59,349 millones en 2025, lo que representó un incremento de 5,612 millones. A junio de 2026, el saldo alcanzaba $61,526 millones, con un aumento de $2,177 millones respecto al año anterior. Ante este panorama, Duque preguntó directamente por las proyecciones oficiales. Chapman respondió que el plan estratégico prevé una desaceleración progresiva en el ritmo de crecimiento de la deuda, aunque reconoció que seguirá aumentando mientras exista déficit fiscal. “La deuda va a crecer porque todos los años habrá déficit fiscal, y mientras exista déficit la única forma de cubrirlo es con financiamiento. El objetivo es que cada año la deuda aumente menos, hasta llegar a un punto donde deje de crecer”, explicó. La directora de Políticas Públicas y Análisis Económico y Social del MEF, Rubilú Rodríguez, precisó que se estima que la deuda pública cierre 2026 en $62 mil millones (61% del PIB) y que para 2027 alcance aproximadamente 64 mil millones. Duque puntualizó que esto implica un incremento proyectado de $474 millones en lo que resta de 2026 y de $2 mil millones adicionales en 2027. Chapman confirmó las cifras y resaltó que, aunque la deuda seguirá creciendo, el patrón es de menor ritmo anual en comparación con la administración pasada, que duplicó el saldo de la deuda.

Reducción del déficit

Chapman recordó que al cierre de 2024 el déficit del sector público no financiero se ubicó en 6.23% del PIB, pero en 2025 se redujo a 3.6%, cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Esto representó una corrección de cerca del 40% del déficit en un solo año, equivalente a $2,000 millones. El déficit primario también se redujo en 3.3 puntos porcentuales, hasta 0.67% del PIB, lo que significó una mejora de $2,267 millones y permitió al Estado recuperar capacidad de financiar parte de sus responsabilidades con ingresos propios. En paralelo, los ingresos corrientes del gobierno central aumentaron en $915.3 millones (9.6%), gracias a estrategias como la depuración de beneficiarios y el fortalecimiento de la lista fiscal.

Viáticos insuficientes

El tema de los viáticos también generó debate. Ante las preguntas del diputado suplente Kevin Carrillo, Chapman defendió que las asignaciones actuales son insuficientes para cubrir gastos de representación en el extranjero, especialmente en destinos como Estados Unidos y Europa. “Cada vez que viajo me cuesta de mi bolsillo porque no me alcanzan los viáticos. Incluso los comparto con otros funcionarios para que su costo personal sea menor”, señaló. El administrador de finanzas del MEF, Jorge Barnett, detalló que la asignación para viajes a Estados Unidos es de 500 dólares diarios por funcionario, cifra que consideró insuficiente frente a los precios reales. Chapman ejemplificó que un hotel en Washington puede superar los $750 por noche, mientras que opciones más modestas rondan los $475, sin incluir alimentación ni transporte.

Proyecto de ley sobre Cepanim

Durante la sesión, también se discutió el proyecto de ley que busca permitir el uso de los certificados del Cepanim y Cepadem por el 100% de su valor nominal, aprobado en primer debate. Chapman planteó que no tiene reparos con la iniciativa, pero advirtió sobre las expectativas que podría generar entre los beneficiarios. “Al poner una ley crean una expectativa y no se lo van a aceptar”, señaló, al referirse a la diferencia entre lo establecido legalmente y las condiciones reales del mercado. El diputado Javier Sucre defendió la propuesta y aclaró que el proyecto no obliga a ningún comercio a recibir los certificados si no está dispuesto a hacerlo. Según Sucre, la medida busca generar oportunidades de beneficio para los comercios que decidan aceptarlos y facilitar su utilización para el pago de determinadas obligaciones. Entre los principales puntos del proyecto se establece que: 1) Los certificados puedan ser recibidos por personas naturales, jurídicas y entidades públicas por el 100% de su valor nominal como forma de pago por bienes y servicios. 2) A partir del periodo fiscal 2027, los contribuyentes que acepten los certificados podrán utilizarlos como instrumento compensatorio, liberatorio o crédito fiscal frente al Estado. 3) La Dirección General de Ingresos (DGI) reglamentará el procedimiento para su acreditación digital o mediante endoso tributario.

Kevin Carrillo Diputado suplente con $500 diarios se podría alimentar a toda una escuela primaria”,