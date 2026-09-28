Unachi pide $7.7 millones para planillas atrasadas y revela deuda de $15 millones con la CSS

La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partido por $7,722,079 a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) para cubrir pagos de salarios que adeuda desde la primera quincena del pasado mes de agosto.

Durante la sustentación del traslado de la partidas, las autoridades de la universidad, encabezada por el rector Absel Navarro, reconocieron que la entidad adeuda $15 millones a la Caja de Seguro Social (CSS) por concepto de la cuota obrero patronal.

El rector Navarro explicó que el traslado permitiría cubrir una quincena de agosto y las dos de septiembre. Los fondos se destinarían a sueldos del personal administrativo, docente y de investigación, ante la insuficiencia de recursos para cumplir con la planilla.

“Reconocemos que la universidad está pasando por una crisis financiera, pero sobre todo por una crisis de confianza”, expresó Navarro. El rector sostuvo que la nueva administración está aplicando correctivos y que no pretende justificar las decisiones anteriores que, según dijo, afectaron la reputación de la Unachi.

Durante el intercambio, un diputado cuestionó si los $7.7 millones serían suficientes para pagar los salarios de octubre a diciembre y las obligaciones con la seguridad social. Las autoridades universitarias aclararon que el traslado solicitado atiende las planillas vencidas, mientras continúan las gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conseguir recursos que cubran el déficit hasta fin de año.

Un representante de la Dirección de Planificación indicó que la deuda con la CSS se arrastra desde 2025 y ronda los $15 millones. Añadió que haría falta tramitar posteriormente un crédito adicional para pagarla en su totalidad.

De los $7.7 millones aprobados en la Comisión de Presupuesto, $2.9 millones corresponden a sueldos fijos de la administración general, $5.3 millones a docentes y $51,199 al personal de investigación.

Navarro afirmó que la universidad sufrió un recorte presupuestario de aproximadamente B/.32 millones y advirtió que, sin ajustes en el financiamiento, podría enfrentar una situación similar de déficit el próximo año. Señaló que parte de la planilla corresponde a personal fijo y docentes de carrera, cuya continuidad laboral debe garantizarse.

Recortes y plan de retiro voluntario

Como medidas de contención, la Unachi reportó una reducción del 40 % en gastos de representación y sobresueldos, con un ahorro estimado de $350,000. También informó sobre la eliminación de direcciones y subdirecciones, así como recortes en gastos de electricidad, viáticos y telefonía.

La Dirección de Planificación señaló que la institución ha elaborado un plan de retiro voluntario que contempla la salida escalonada de profesores mayores de 75 años. Las autoridades no precisaron cuántos docentes podrían acogerse a esa medida ni el ahorro previsto.

La solicitud de traslado busca resolver el pago más urgente: las quincenas que ya se adeudan a los trabajadores. La cobertura de los salarios restantes de 2026 y la deuda con la CSS siguen sujetas a nuevas gestiones presupuestarias.