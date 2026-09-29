Hombre de 40 años muere baleado en California; sus suegros fueron arrestados

Jonathan McKinsey, de 40 años, director de ingeniería de New York Times Games, murió tras recibir varios disparos en el estacionamiento de Dublin Sports Grounds, en Dublin, California. La Policía de Dublin informó que un sargento encontró a McKinsey tendido en el estacionamiento alrededor de las 3:08 p. m., después de que comenzaran a recibirse llamadas al 911.

Los agentes localizaron poco después a dos sospechosos que permanecían cerca del lugar. Fueron identificados como Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años y residentes de Dublin, reportaron los medios locales.

La Policía señaló que eran los suegros de McKinsey y que fueron arrestados bajo sospecha de asesinato.

La investigación continúa y las autoridades no han indicado que exista otro sospechoso ni una amenaza para la seguridad pública.

El asesinato ocurrió en medio de un conflicto de divorcio y custodia entre McKinsey y su esposa, Candice Jang, hija de los dos sospechosos. La pareja llevaba casada aproximadamente desde 2011-2012 y tenía tres hijos pequeños. Una audiencia relacionada con su divorcio estaba programada para la semana siguiente al asesinato, de acuerdo a AP News.

Los documentos judiciales muestran que Jang había solicitado una orden de protección contra McKinsey y lo había acusado de maltrato físico, verbal y emocional hacia ella y sus hijos.

McKinsey negó las acusaciones y también solicitó una orden de protección contra Jang.

Según los documentos citados por AP, McKinsey estaba enfrentando además cargos por abuso infantil y había sido puesto en libertad bajo fianza mientras buscaba participar en un programa de desvío relacionado con salud mental.

McKinsey trabajaba en The New York Times desde enero de 2023 y era director de ingeniería de su división de juegos. Anteriormente había trabajado en empresas tecnológicas como Oracle, Coursera y Splunk, y tenía una maestría en informática de UC Berkeley.