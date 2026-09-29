Por estancia irregular y otros casos, Panamá deporta y expulsa a 35 nicaragüenses

Un grupo de inspectores y supervisores migratorios concretaron la mañana de este martes 29 de septiembre la salida de 35 ciudadanos de nacionalidad nicaragüense, mediante procedimientos ejecutados desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Del total, 28 personas fueron deportadas y 7 expulsadas. Según el SNM, las medidas obedecen a distintas causas, entre ellas evasión de puestos de control migratorio, estancia irregular y reingreso irregular al país tras haber sido deportadas.

También figuran casos relacionados con amenazas contra la seguridad colectiva o el orden público, falsificación de documentos y delito de hurto.

El SNM señaló que las acciones forman parte de los controles migratorios que desarrolla en el país y reiteró que la seguridad constituye una de sus prioridades.

La institución informó que las labores de verificación y control migratorio continúan en diferentes regiones del territorio nacional, con presencia en puestos fronterizos, terminales aéreas y mediante recorridos de campo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.