MOCA pide al Tribunal Electoral contar las más de 70 mil firmas entregadas por Vamos

El Movimiento Otro Camino (MOCA) pidió la mañana de este martes 29 de septiembre al Tribunal Electoral contar las más de 70 mil firmas entregadas por Vamos para su proceso de formación como partido político y cuestionó la intención de modificar las reglas establecidas en el Código Electoral.

En un comunicado divulgado en sus redes sociales, MOCA sostuvo que el numeral No. 5 del artículo No. 66 del Código Electoral establece que las firmas de los iniciadores deben contabilizarse como parte del total de adherentes requerido para la formación de un partido.

Según el colectivo, Vamos entregó al Tribunal Electoral más de 70 mil firmas, mientras que en la Asamblea Nacional se aprobó en primer debate una propuesta de reforma que, entre otros cambios, elimina el reconocimiento de las firmas de los iniciadores y eleva de 2% a 3% el porcentaje de firmas requerido para formar un partido político.

MOCA afirmó que las reglas vigentes no deben aplicarse de manera distinta a los colectivos que buscan constituirse como partidos y puso como antecedente el proceso del propio movimiento.

El colectivo pidió al Tribunal Electoral que revise individualmente las más de 70 mil firmas presentadas por Vamos y que contabilice aquellas que cumplan con los requisitos establecidos y reflejen la voluntad de los ciudadanos de formar parte del nuevo partido.

Además, MOCA solicitó a la Asamblea Nacional que, durante el segundo debate del proyecto de reforma, elimine las disposiciones relacionadas con la eliminación de los iniciadores, el aumento del porcentaje de firmas al 3% y las nuevas restricciones a la libre postulación.

El Movimiento Otro Camino señaló que su posición no se limita al proceso de Vamos, sino que, según indicó, busca defender las condiciones para la creación de nuevos colectivos políticos.