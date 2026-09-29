Luis Duke exige el costo de los viajes de Mulino; Orillac promete entregar las cifras

¿Cuánto han costado los viajes oficiales del presidente José Raúl Mulino? Esa fue la pregunta que el diputado Luis Duke planteó al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante la sustentación del presupuesto de la institución para 2027. El ministro respondió que no tenía a mano el detalle de los gastos por viaje y se comprometió a entregarlo en los próximos días.

Duke señaló que el anteproyecto presupuestario incluía una solicitud de $777,675 para viáticos en el exterior, mientras que la asignación recomendada era de $461,713. A partir de esas cifras, pidió conocer cuánto habían costado las misiones oficiales del mandatario, que cifró en alrededor de 30 viajes.

El diputado solicitó especialmente el costo de la reciente visita presidencial a Naciones Unidas, en Nueva York. Orillac reiteró que no disponía en ese momento de los datos de esa gira ni del desglose de las demás, aunque ofreció remitir la información sobre los gastos cubiertos por el Ministerio de la Presidencia.

Duke le pidió que su equipo buscara las cifras durante la sesión para poder retomarlas en una segunda ronda de preguntas. Su planteamiento fue conocer cuánto dinero público se destinó a las misiones y poder contrastar ese gasto con los resultados expuestos por el Ejecutivo.