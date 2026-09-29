Luis Duke exige el costo de los viajes de Mulino; Orillac promete entregar las cifras

¿Cuánto han costado los viajes oficiales del presidente José Raúl Mulino? Esa fue la pregunta que el diputado Luis Duke planteó al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante la sustentación del presupuesto de la institución para 2027. El ministro respondió que no tenía a mano el detalle de los gastos por viaje y se comprometió a entregarlo en los próximos días.
Duke señaló que el anteproyecto presupuestario incluía una solicitud de $777,675 para viáticos en el exterior, mientras que la asignación recomendada era de $461,713. A partir de esas cifras, pidió conocer cuánto habían costado las misiones oficiales del mandatario, que cifró en alrededor de 30 viajes.
El diputado solicitó especialmente el costo de la reciente visita presidencial a Naciones Unidas, en Nueva York. Orillac reiteró que no disponía en ese momento de los datos de esa gira ni del desglose de las demás, aunque ofreció remitir la información sobre los gastos cubiertos por el Ministerio de la Presidencia.
Duke le pidió que su equipo buscara las cifras durante la sesión para poder retomarlas en una segunda ronda de preguntas. Su planteamiento fue conocer cuánto dinero público se destinó a las misiones y poder contrastar ese gasto con los resultados expuestos por el Ejecutivo.
Ante la insistencia del diputado, Orillac sostuvo que los viajes del presidente tienen propósitos oficiales y permiten sostener reuniones con inversionistas, organismos y entidades financieras. Defendió, además, la participación del mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas y afirmó que el Gobierno comunica las actividades realizadas durante cada gira.
El ministro pasó entonces a enumerar resultados que atribuyó a distintos desplazamientos presidenciales. Mencionó gestiones relacionadas con equipos médicos, contactos con inversionistas, asuntos de aviación y esfuerzos diplomáticos vinculados con listas internacionales.
Sin embargo, no proporcionó el costo de esas misiones ni una relación individual de gastos y resultados. Las cifras solicitadas por Duke quedaron pendientes de la respuesta que Orillac prometió enviar después de la comparecencia.
El diputado reaccionó con ironía a la enumeración de logros y volvió a pedir un análisis de costo y beneficio. Su cuestionamiento se centró en si los resultados señalados por el Gobierno pueden documentarse y evaluarse frente al dinero utilizado en pasajes, alojamiento, viáticos y otros gastos de las delegaciones.
La discusión abrió también una distinción presupuestaria: la partida de viáticos examinada por Duke no equivale necesariamente al costo total de los viajes presidenciales. Para establecer ese monto habría que identificar, en cada misión, los gastos cubiertos por Presidencia y los que pudieran corresponder a otras entidades participantes.
Duke insistió en obtener, al menos, la información de la gira más reciente a Naciones Unidas. Orillac mantuvo que no contaba con ella durante la sesión y reiteró su compromiso de remitirla.
El intercambio ocurrió mientras el Ministerio de la Presidencia sustentaba ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una asignación recomendada de $246.5 millones para 2027. Tras la comparecencia, la pregunta puntual sobre los viajes seguía abierta: cuánto costó cada misión oficial y qué entidades asumieron sus gastos.
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