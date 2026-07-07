Diputado Luis Duke asegura que viaje oficial a Taiwán no genera gastos al Estado por viáticos ni pasaportes diplomáticos

El diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, aseguró que la delegación multiparlamentaria de la Asamblea Nacional que realiza una visita oficial a Taiwán entre el 6 y el 10 de julio no representa ningún costo para el Estado panameño, al señalar que sus integrantes renunciaron al uso de viáticos y del pasaporte diplomático.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el diputado explicó que la misión fue organizada tras una invitación del gobierno taiwanés y enfatizó que los legisladores decidieron no hacer uso de los beneficios que normalmente acompañan este tipo de desplazamientos oficiales.

“Los diputados que participan de este viaje oficial renunciaron al uso de viáticos y del pasaporte diplomático. Este viaje no representa ningún gasto para el Estado”, indicó Duke en el comunicado.

El pronunciamiento surge en medio del escrutinio público que suelen generar los viajes oficiales de funcionarios y diputados, especialmente en lo relacionado con el uso de recursos públicos.

De acuerdo con el legislador, durante la visita la delegación sostendrá reuniones con la vicepresidenta de Taiwán, Bi-khim Hsiao; el canciller, Lin Chia-lung; y el presidente del Yuan Legislativo, Han Kuo-yu. La agenda también incluye visitas a proyectos de cooperación en áreas como tecnología, salud, puertos e infraestructura.

En su comunicado, Duke defendió la pertinencia de la misión al señalar que Panamá debe diversificar su economía y fortalecer alianzas estratégicas en sectores de alto valor agregado, como la industria de los semiconductores, en la que Taiwán es un referente mundial.

Asimismo, recordó que, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Panamá y Taiwán en 2017, la isla continúa siendo uno de los principales inversionistas asiáticos en el país. También afirmó que en 2025 Taiwán fue el segundo mercado de destino más importante para las exportaciones panameñas, con ventas cercanas a los 93 millones de dólares.

El diputado sostuvo además que más de 100 países mantienen relaciones diplomáticas con la República Popular China y, al mismo tiempo, desarrollan vínculos comerciales con Taiwán mediante oficinas de representación.

Duke afirmó que Panamá, como nación soberana, puede aprovechar la relación histórica construida con el pueblo taiwanés sin que ello contradiga sus actuales relaciones diplomáticas, y señaló que el objetivo de la visita es explorar oportunidades de inversión, cooperación y transferencia tecnológica en beneficio del país.