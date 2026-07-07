El COI autoriza el regreso de Rusia a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El <b><a href="/tag/-/meta/coi-comite-olimpico-internacional">Comité Olímpico Internacional (COI)</a></b> decidió este martes 7 de julio levantar la suspensión temporal al <b>Comité Olímpico Ruso (COR)</b>, vigente desde octubre de 2023. Además, recomendó a las federaciones internacionales suprimir las restricciones impuestas a los<b> deportistas rusos</b> en el contexto de la <b>guerra de Rusia contra Ucrania</b> y del presunto <b>programa de dopaje</b> de atletas rusos.De acuerdo con la agencia <b>EFE</b>, la medida adoptada por la <b>Comisión Ejecutiva del COI</b> permitirá que los deportistas rusos que se clasifiquen participen en los <b><a href="/tag/-/meta/juegos-olimpicos-los-angeles-2028">Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028</a></b> bajo el nombre de Rusia. En los pasados<b> <a href="/tag/-/meta/juegos-olimpicos-de-paris-2024">Juegos Olímpicos de París 2024</a></b> y en los<b> Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina</b>, los atletas rusos compitieron como <b>atletas neutrales</b>.El <b>COI</b> se mostró partidario de normalizar el estatus de los <b>atletas rusos</b>; sin embargo, pospuso la decisión sobre permitirles exhibir su <b>bandera, himno, colores patrios</b> u otros símbolos nacionales en las <b>competiciones olímpicas </b>en las que participen. Asimismo, el COI no organizará eventos en <b>Rusia</b> ni invitará a miembros de su Gobierno a sus actividades, dejando estas decisiones en manos de las <b>federaciones internacionales</b> que deseen hacerlo.En un comunicado citado por <b>EFE</b>, el organismo explicó que, tras el inicio del período de clasificación para los <b>Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028</b> y ante la necesidad de ofrecer igualdad de acceso a todos los atletas, la <b>Comisión Ejecutiva</b> decidió que las condiciones de participación impuestas a las <b>Federaciones Internacionales</b> y a los organizadores de eventos deportivos internacionales 'ya no son aplicables'.No obstante, el <b>COI</b> recordó a <b><a href="/tag/-/meta/rusia">Rusia</a></b> que, 'de conformidad con la <b>Carta Olímpica</b>', el <b>Comité Olímpico Ruso (COR)</b>, al seleccionar a los atletas que participan en los <b>Juegos Olímpicos</b>, debe garantizar que la selección se base no solo en su desempeño deportivo, sino también en su capacidad para servir como modelos a seguir que respeten, defiendan y promuevan<b> una sociedad pacífica a través del deporte</b>.Por su parte, el<b> ministro de Deportes ruso</b>, <b>Mijaíl Degtiariov</b>, expresó en su canal de <b>Telegram</b> que la decisión del <b>COI</b> acelerará el regreso de los <b>atletas rusos</b> a las <b>competiciones deportivas internacionales</b>.'Fueron cancelados todos los controles de neutralidad para los <b>atletas rusos</b>. El <b>COI</b> levantó la prohibición de celebrar<b> competiciones internacionales en Rusia</b>. Actualmente, más de 20 <b>federaciones deportivas internacionales</b> permiten que los atletas juveniles compitan bajo la <b>bandera y el himno nacional rusos</b>, y 10 federaciones permiten que todos los atletas participen sin restricciones. La decisión del <b>COI</b> acelerará significativamente este proceso', expresó Degtiariov, citado por la agencia <b>Sputnik</b>.