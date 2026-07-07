El COI autoriza el regreso de Rusia a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este martes 7 de julio levantar la suspensión temporal al Comité Olímpico Ruso (COR), vigente desde octubre de 2023. Además, recomendó a las federaciones internacionales suprimir las restricciones impuestas a los deportistas rusos en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania y del presunto programa de dopaje de atletas rusos.

De acuerdo con la agencia EFE, la medida adoptada por la Comisión Ejecutiva del COI permitirá que los deportistas rusos que se clasifiquen participen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 bajo el nombre de Rusia. En los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, los atletas rusos compitieron como atletas neutrales.

El COI se mostró partidario de normalizar el estatus de los atletas rusos; sin embargo, pospuso la decisión sobre permitirles exhibir su bandera, himno, colores patrios u otros símbolos nacionales en las competiciones olímpicas en las que participen. Asimismo, el COI no organizará eventos en Rusia ni invitará a miembros de su Gobierno a sus actividades, dejando estas decisiones en manos de las federaciones internacionales que deseen hacerlo.

En un comunicado citado por EFE, el organismo explicó que, tras el inicio del período de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y ante la necesidad de ofrecer igualdad de acceso a todos los atletas, la Comisión Ejecutiva decidió que las condiciones de participación impuestas a las Federaciones Internacionales y a los organizadores de eventos deportivos internacionales “ya no son aplicables”.

No obstante, el COI recordó a Rusia que, “de conformidad con la Carta Olímpica”, el Comité Olímpico Ruso (COR), al seleccionar a los atletas que participan en los Juegos Olímpicos, debe garantizar que la selección se base no solo en su desempeño deportivo, sino también en su capacidad para servir como modelos a seguir que respeten, defiendan y promuevan una sociedad pacífica a través del deporte.

Por su parte, el ministro de Deportes ruso, Mijaíl Degtiariov, expresó en su canal de Telegram que la decisión del COI acelerará el regreso de los atletas rusos a las competiciones deportivas internacionales.

“Fueron cancelados todos los controles de neutralidad para los atletas rusos. El COI levantó la prohibición de celebrar competiciones internacionales en Rusia. Actualmente, más de 20 federaciones deportivas internacionales permiten que los atletas juveniles compitan bajo la bandera y el himno nacional rusos, y 10 federaciones permiten que todos los atletas participen sin restricciones. La decisión del COI acelerará significativamente este proceso”, expresó Degtiariov, citado por la agencia Sputnik.