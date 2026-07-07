A dos años de gestión, Digeca apuesta por una Carrera Administrativa más moderna y transparente

La aprobación de una nueva Ley de Carrera Administrativa, la digitalización de los procesos de recursos humanos y el fortalecimiento del sistema de mérito figuran entre las principales metas de la Dirección General de Carrera Administrativa (Digeca), según su directora general, Cheyla Valdés.

En entrevista con La Estrella de Panamá, la funcionaria hizo un balance de los principales avances alcanzados desde el inicio de su administración, entre ellos la actualización de manuales de recursos humanos, el desarrollo de una plataforma tecnológica para gestionar los procesos de personal y la aprobación de la ley que busca modernizar la Carrera Administrativa.

“Iniciando me tuve que sentar a hacer un diagnóstico, por dónde arranco, qué hacen, me senté con cada uno de los equipos, poder comprender el trabajo y a partir de allí determinar las necesidades y trabajar en un plan”, explicó.

La directora destacó que la gestión se ha enfocado en tres ejes principales: la actualización de procesos institucionales, la transformación digital y el fortalecimiento del recurso humano.

Entre los avances se encuentra la actualización de manuales de recursos humanos que no eran revisados desde 1998 y el proyecto de Ley 390, que busca modernizar la Carrera Administrativa.

“Presentamos ese proyecto aprobado por el gabinete, el cual se centra específicamente en la modernización de lo que representa la carrera administrativa en el sector público (...) impulsando autonomía para la dirección porque en este momento somos una dirección adscrita al Ministerio de la Presidencia y consideramos que al igual que otras instituciones, esta dirección merece ser tratada como un ente autónomo”, señaló.

Uno de los proyectos más importantes es el desarrollo de una plataforma tecnológica que permitirá administrar de manera integrada los procesos de recursos humanos de las instituciones públicas.

La herramienta incluirá módulos para capacitación, evaluación del desempeño, reclutamiento y selección de personal, además de un portal de empleo para que los ciudadanos puedan aspirar a vacantes en el Estado. “Por primera vez el Estado cuenta con una herramienta de recursos humanos que va a operar de manera interinstitucional”, destacó.

La directora añadió que el desarrollo de esta plataforma no ha representado costos adicionales para el Estado. “La plataforma tecnológica no le ha representado ni un centavo al Estado (...) lo estamos trabajando con recursos humanos, con profesionales excelentes que están desarrollando esta plataforma, tomando en consideración todas las medidas de seguridad, trabajando de la mano con la AIG y por supuesto con el Ministerio de la Presidencia también”, aseguró.

La funcionaria indicó que durante 2025 la institución capacitó a más de 9.000 servidores públicos en todo el país y trabaja en nuevas iniciativas orientadas al bienestar laboral.

Entre ellas mencionó la creación del Departamento de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público, además de convenios con empresas privadas para ofrecer beneficios a los funcionarios.

También adelantó que durante el tercer trimestre iniciará una gira nacional para reforzar la formación en ética, transparencia, integridad y servicio al cliente.

La aprobación de las leyes, el principal reto

Consultada sobre los desafíos pendientes, la directora afirmó que el mayor obstáculo sigue siendo la aprobación de las reformas legales impulsadas por la institución.

“Realmente para nosotros poder seguir avanzando necesitamos la aprobación de las leyes, la aprobación de las leyes, este proyecto de la ley de carrera administrativa que impulsa los concursos por mérito”, sostuvo.

Explicó que la legislación vigente, aprobada en 1994, limita la implementación de procesos modernos de evaluación del desempeño, concursos por mérito y ascensos dentro del servicio público.

Además, informó que trabajan en un anteproyecto de Ley General de Sueldos, con el propósito de establecer escalas salariales acordes con cada cargo dentro de la administración pública.

La directora explicó que actualmente muchos cargos dentro del Estado no cuentan con escalas salariales definidas, sino que las remuneraciones dependen de la disponibilidad presupuestaria de cada institución.

La propuesta busca establecer salarios acordes con las funciones de cada puesto y brindar mayor orden a la estructura presupuestaria del sector público. “Consideramos importante que los cargos cuenten con un salario acorde al cargo y a las tareas del mismo”, explicó

Recuperar la confianza ciudadana

La directora considera que uno de los principales retos del Estado es recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. En ese sentido, sostuvo que la transparencia y la profesionalización del servicio público son elementos fundamentales.

“La ejecución de buenas prácticas en la ley de carrera administrativa porque a donde los panameños comiencen a ver, puedo concursar en el sector público, puedo subir mi hoja de vida para aspirar a un cargo público, me están evaluando como servidor, están reconociendo mi buen trabajo, definitivamente que eso va cambiando el chip, no sólo de los panameños, de organismos internacionales que nos están mirando también”, afirmó.

Reiteró que la aprobación de las reformas legales y la culminación de los proyectos tecnológicos permitirán dejar una administración pública más moderna, transparente y eficiente.

“Más procesos transparentes, modernización y eficiencia, realmente esa es la importancia de poder trabajar de una manera mucho más actualizada, mucho más transparente y que localmente e internacionalmente podamos aportar para ganarnos esa confianza ciudadana”, concluyó.