Reforma a la carrera administrativa llega a la Asamblea: conozca los puntos principales del anteproyecto

Orillac calificó la propuesta como una reforma <i>'esencial para el fortalecimiento del servicio civil'</i>, resultado de seis mesas de trabajo multisectoriales que<b> tuvieron como propósito identificar los principales desafíos que enfrenta la carrera administrativa y proponer cambios concretos a la actual ley</b>.El ministro recordó que el diagnóstico más reciente sobre el servicio civil en Panamá, elaborado en 2023 por el <b><a href="/tag/-/meta/bid-banco-interamericano-de-desarrollo">Banco Interamericano de Desarrollo (BID)</a></b>, reveló un<i> 'preocupante retroceso' </i>en la gestión de recursos humanos del Estado.El informe señaló altos niveles de discrecionalidad en las decisiones de personal, insuficiente uso del mérito como criterio de selección, debilidad institucional y fragmentación normativa. Además, advirtió que <b>más del 87% de los puestos de carrera administrativa no cuentan con el estatus correspondiente</b>, lo que compromete la eficiencia y transparencia del aparato estatal.