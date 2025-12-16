  1. Inicio
El reportero gráfico Alex Carbonell revive los sucesos de finales de los años 80 en conferencia en el Tribunal Electoral

La conferencia se llevó a cabo este pasado martes 16 de diciembre, en el auditorio del Tribunal Electoral.
Por
José Vilar
  • 16/12/2025 22:09
Junto con sus colegas de la prensa nacional y extranjera, Carbonell cubrió los acontecimientos que marcaron el final de la dictadura militar en Panamá, destacando el papel del periodismo audiovisual en la recuperación de la democracia

El reportero gráfico Alex Carbonell ofreció este martes 16 de diciembre la conferencia “Relatos de un camarógrafo de los sucesos acontecidos a finales de los años 1980” en el auditorio del Tribunal Electoral. En el evento, tanto compañeros de profesión como demás periodistas y público en general pudieron revisitar los acontecimientos más destacados de una de las épocas más convulsas de la historia republicana del país.

Carbonell contó a los presentes cómo, a través de su labor en medios de comunicación como el extinto Panavision Canal 5, la agencia de noticias por televisión WTN y las cadenas estadounidenses ABC y CBS, la incertidumbre que sentía todo un país que vivía los últimos estertores de la dictadura militar, que finalmente cayó con la invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989.

Exhibiendo una memorabilia compuesta por pases de prensa, cámaras antiguas, y demás artículos profesionales, Carbonell reivindicó la labor de colegas como Juan McKay y Abraham ‘Pipe Terán’ en el registro de los acontecimientos que finalizaron con la instauración de la democracia en 1990.

