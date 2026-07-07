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Cepanim: MEF reprograma citas perdidas para el retiro; consulta tu nueva fecha

El MEF anuncia nuevas fechas para quienes no retiraron a tiempo
El MEF anuncia nuevas fechas para quienes no retiraron a tiempo Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/07/2026 11:41
Los beneficiarios con citas perdidas para retirar el Cepanim ya cuentan con nuevas fechas asignadas. La atención será únicamente con cita previa.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que las citas perdidas para el retiro del Cepanim, correspondientes al período del 15 al 19 de junio, fueron reprogramadas para los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio.

La entidad recordó a los beneficiarios que es indispensable verificar en la plataforma oficial el día asignado para el retiro, ya que la atención se realiza únicamente con cita previa.

Para conocer la nueva fecha y hora, los usuarios deben ingresar al portal oficial de Cepanim con su usuario y contraseña y acceder a la sección ”Mis Solicitudes”, donde encontrarán la información actualizada sobre su cita.

Estos son los lugares habilitados para el retiro del Cepanim

El MEF habilitó los siguientes puntos de entrega a nivel nacional:

Provincia de Panamá: Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), piso 4.

Panamá Oeste: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.

Darién: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.

Colón: Oficina Regional del MEF en Colón, Templo Masónico.

Coclé: Oficina Regional del MEF en Penonomé, antiguo Global Bank.

Herrera: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio Consejo Provincial.

Los Santos: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.

Bocas del Toro: Oficina Regional del MEF en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (Switch 4).

Chiriquí: Oficina Regional del MEF en David, edificio de la Gobernación.

Veraguas: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España, planta alta.

Comarca Ngäbe Buglé: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de Las Madres.

El Ministerio reiteró el llamado a los beneficiarios a revisar su cita antes de acudir al centro de entrega, con el fin de evitar contratiempos y agilizar el proceso de atención.

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