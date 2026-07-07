Cepanim: MEF reprograma citas perdidas para el retiro; consulta tu nueva fecha

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> informó que las citas perdidas para el retiro del <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Cepanim</a></b>, correspondientes al período del <b>15 al 19 de junio</b>, fueron reprogramadas para los días <b>martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio</b>.La entidad recordó a los beneficiarios que es indispensable verificar en la plataforma oficial el día asignado para el retiro, ya que la atención se realiza <b>únicamente con cita previa</b>.Para conocer la nueva fecha y hora, los usuarios deben ingresar al portal oficial de Cepanim con su usuario y contraseña y acceder a la sección <b>'Mis Solicitudes'</b>, donde encontrarán la información actualizada sobre su cita.