Cepanim: MEF reprograma citas perdidas para el retiro; consulta tu nueva fecha

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que las citas perdidas para el retiro del Cepanim, correspondientes al período del 15 al 19 de junio, fueron reprogramadas para los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio.

La entidad recordó a los beneficiarios que es indispensable verificar en la plataforma oficial el día asignado para el retiro, ya que la atención se realiza únicamente con cita previa.

Para conocer la nueva fecha y hora, los usuarios deben ingresar al portal oficial de Cepanim con su usuario y contraseña y acceder a la sección ”Mis Solicitudes”, donde encontrarán la información actualizada sobre su cita.