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Sin cita no hay atención: MEF recuerda requisitos para retirar certificados Cepanim

Entrega de Cepanim continúa bajo sistema de citas programadas
Entrega de Cepanim continúa bajo sistema de citas programadas Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/06/2026 11:35
La entrega de certificados Cepanim avanza de forma organizada, mientras las autoridades reiteran el llamado a respetar las citas programadas.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró el llamado a los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) para que acudan a retirar su beneficio únicamente en la fecha y hora asignadas, con el fin de garantizar un proceso ordenado y eficiente.

La recomendación surge luego del inicio de la entrega de certificados el pasado 15 de junio en el Centro de Convenciones Megápolis, donde cientos de ciudadanos acudieron para retirar sus documentos en una jornada que, según la entidad, se desarrolló de manera ágil y organizada.

Carmen Jaén, coordinadora del programa Cepanim-Cepadem, destacó que el cronograma contempla un promedio de 1,920 atenciones diarias, lo que permitirá entregar certificados a cerca de 10 mil beneficiarios durante la primera semana de operaciones y recordó que la atención está dirigida exclusivamente a beneficiarios vivos que previamente recibieron una convocatoria oficial.

Autoridades exhortan a beneficiarios de Cepanim a verificar fecha y hora de atención

Jaén explicó que las notificaciones de las citas son enviadas al correo electrónico registrado por cada usuario en la plataforma. Además, los beneficiarios pueden consultar la fecha y hora asignadas ingresando al portal oficial de Cepanim, utilizando su usuario y contraseña en la sección “Mis Solicitudes”.

El MEF insistió en que los beneficiarios deben verificar periódicamente su estatus y evitar presentarse sin una convocatoria previa, ya que la atención se brinda únicamente a las personas que cuentan con una cita programada.

La entidad recordó además que el proceso de entrega en el resto del país comenzará el próximo 22 de junio de 2026, por lo que exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer oportunamente los detalles de su convocatoria.

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