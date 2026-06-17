Sin cita no hay atención: MEF recuerda requisitos para retirar certificados Cepanim

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró el llamado a los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) para que acudan a retirar su beneficio únicamente en la fecha y hora asignadas, con el fin de garantizar un proceso ordenado y eficiente.

La recomendación surge luego del inicio de la entrega de certificados el pasado 15 de junio en el Centro de Convenciones Megápolis, donde cientos de ciudadanos acudieron para retirar sus documentos en una jornada que, según la entidad, se desarrolló de manera ágil y organizada.

Carmen Jaén, coordinadora del programa Cepanim-Cepadem, destacó que el cronograma contempla un promedio de 1,920 atenciones diarias, lo que permitirá entregar certificados a cerca de 10 mil beneficiarios durante la primera semana de operaciones y recordó que la atención está dirigida exclusivamente a beneficiarios vivos que previamente recibieron una convocatoria oficial.